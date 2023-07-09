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  4. 15 gün önce yola çıkmışlardı! Yüzlerce düzensiz göçmeni taşıyan 3 tekne Atlantik Okyanusu'nda kayboldu

15 gün önce yola çıkmışlardı! Yüzlerce düzensiz göçmeni taşıyan 3 tekne Atlantik Okyanusu'nda kayboldu

09.07.2023 23:20 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Senegal kıyılarından 15 gün önce Kanarya Adaları'na doğru yola çıkan 3 teknenin Atlantik Okyanusu'nda kaybolduğu bildirildi. Kayıp teknelerde 300'den fazla düzensiz göçmenin olduğu açıklandı.

15 gün önce yola çıkmışlardı! Yüzlerce düzensiz göçmeni taşıyan 3 tekne Atlantik Okyanusu'nda kayboldu

Göçmenlere yardımla ilgili çalışmalar yapan "Caminando Fronteras" (Yürüyen sınırlar) adlı İspanyol sivil toplum kuruluşunun sözcüsü Helena Maleno, Reuters'a yaptığı açıklamada, 15 gün önce Senegal'den İspanya'nın Kanarya Adaları'na doğru çıkan ve 300'den fazla düzensiz göçmeni taşıyan 3 teknenin Atlantik Okyanusu'nda kaybolduğunu söyledi.

HAYATLARINDAN ENDİŞE EDİLİYOR

Maleno, Senegal'in güneyindeki Kafountine bölgesi kıyılarından 15 gün önce hareket ettiği iddia edilen teknelerden birinde yaklaşık 200, diğer ikisinde 65 ve 60 kadar düzensiz göçmen bulunduğu bilgisini paylaştı. İspanyol STK'nin sözcüsü, ailelerin, kayıp düzensiz göçmenlerin hayatından endişe duyduğunu kaydetti.

EN ÇOK KULLANILAN GÜZERGAHLARDAN

Kuzey Afrika kıyılarından İspanya'nın Kanarya Adaları'na doğru düzensiz göç son yıllarda en çok kullanılan güzergahlardan biri olurken, özellikle yaz aylarında buradaki akışın daha da fazla olduğu gözleniyor.

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Birleşmiş Milletler Uluslararası Göç Örgütü verilerine göre, 2022'de Kanarya Adaları'na ulaşmaya çalışırken 22'si çocuk en az 559 düzensiz göçmen öldü. Caminando Fronteras'a göre, geçen yıl bu güzergahta hayatını kaybeden düzensiz göçmenlerin sayısı 1784 olarak kaydedilmişti. (AA)

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Anahtar Kelimeler:
göçmen Kanarya Adaları

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