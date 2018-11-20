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15 günde 100 ton hamsi tuttu

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.11.2018 13:46 | Son Güncelleme

Düzce'nin Akçakoca ilçesinde, Karadeniz'e açılan balıkçı Ferit Yıldız, 15 günde yaklaşık 100 ton hamsi tuttu. Son avından 9 ton hamsi ile dönen Ferit Yıldız, yine de bu yıl hamsinin az olduğunu söyledi.

15 günde 100 ton hamsi tuttu

Sinoplu balıkçı Ferit Yıldız, 'Yıldız' isimli 30 metrelik teknesi ile Karadeniz'de Sakarya ve Düzce açıklarında denize açılarak balık avlıyor.

Ferit Yıldız, 15 günde yaklaşık 100 ton hamsi tuttu. Tekne açıkta beklerken, başka bir tekne ile alınan balık Akçakoca'daki balıkçı barınağına getirilerek, 15 kiloluk kasalara konulup araçlara yükleniyor.

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"ŞANSLIYIZ"

Bu sene palamutun çok olduğunu, hamsinin ise az olduğunu söyleyen Ferit Yıldız, "Bu yıl palamut çoktu, hamsi avı az. Buna rağmen şanslıyız. Ağlarımız 15 santimetre büyüklüğündeki hamsiyle doluyor. Bugün 9 ton hamsiyle limana döndük. Kasasını 150 liradan veriyoruz. Tuttuğumuz balığı İstanbul'a gönderiyoruz" dedi.

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Kaynak: DHA


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Anahtar Kelimeler:
Hamsi palamut sinop Karadeniz

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