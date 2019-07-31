HABER

15 günde 14 evden hırsızlık yapan kadınlar kamerada

GÜNCEL HABERLERİ  | 31.07.2019 14:06 | Son Güncelleme

İSTANBUL'da 15 günde 14 eve girerek hırsızlık yapan kadın şüpheliler polis ekipleri tarafından yakalandı.

15 günde 14 evden hırsızlık yapan kadınlar kamerada

Buse PEHLİVAN-İSTANBUL(DHA)-İSTANBUL'da 15 günde 14 eve girerek hırsızlık yapan kadın şüpheliler polis ekipleri tarafından yakalandı. Kadınların hırsızlık anları güvenlik kameralarına yansıdı.
Kadıköy'de 3 kadın şüpheli 15 günde, Caddebostan ve Göztepe'deki 14 eve girerek hırsızlık yaptı. Kadınların hırsızlık için girdikleri evlerden çok sayıda ziynet eşyası, 40 bin lira ve 10 bin dolar para çaldıkları tespit edildi. Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro ekiplerinin şüpheli 3 kadını yakalamak için çalışma başlattı. Ekipler, kimliklerini tespit ettikleri Deniz Ç.(25) ve Kiraz K.(44)'yı gözaltına alındı. Kiraz K.'nın üzerinden Nejla K. adına sahte kimlik çıkarken diğer şüpheli Deniz Ç.'nin 41 adet suç dosyası olduğu ortaya çıktı. Emniyette işlemleri tamamlanan 2 şüpheli adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan 2 kadın tutuklanarak, cezaevine gönderildi. Ekiplerin diğer şüpheliyi yakalama çalışmaları devam ediyor.
Öte yandan kadınların bir apartmana hırsızlık için girmeleri güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde şüphelilerden şapkalı bir kadının yüzünü yelpaze ile gizlediği görüldü. Diğer kadınların ise kendilerini gizlemek için kafalarına şal doladıkları görüntülere yansıdı.
(FOTOĞRAF)

15 günde 14 evden hırsızlık yapan kadınlar kamerada15 günde 14 evden hırsızlık yapan kadınlar kamerada15 günde 14 evden hırsızlık yapan kadınlar kamerada

Villasını pitbullarla koruyordu! Çete lideri böyle basıldı Villasını pitbullarla koruyordu! Çete lideri böyle basıldı
Hayvan sevgisini aşılamak için bir ilke imza attılarHayvan sevgisini aşılamak için bir ilke imza attılar
Mersin’e milli maç için soru önergesiMersin’e milli maç için soru önergesi
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Pitbull'ların koruduğu eve polis baskını

Pitbull'ların koruduğu eve polis baskını

İşte yıl sonu enflasyon tahmini

İşte yıl sonu enflasyon tahmini

Olay Bayern Münih - F.Bahçe maçı yorumu

Olay Bayern Münih - F.Bahçe maçı yorumu

Dünya tetikte! Füzeleri ateşlediler

Dünya tetikte! Füzeleri ateşlediler

Resmi Gazete'de yayımlandı! 12 bin kişi...

Resmi Gazete'de yayımlandı! 12 bin kişi...

Suriyeliler sınır dışı edilecek mi? Açıklama geldi

Suriyeliler sınır dışı edilecek mi? Açıklama geldi

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan 'Suriyeli' açıklaması

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan 'Suriyeli' açıklaması

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Adıyaman'daki saldırı sonrası kahreden şehit haberi!

Adıyaman'daki saldırı sonrası kahreden şehit haberi!

İstanbul merkezli 30 ilde dev operasyon!

İstanbul merkezli 30 ilde dev operasyon!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Akıntıya kapılan arkadaşını kurtarmak isterken boğuldu

Deniz keyfi kabus oldu!

Şişli’de karı kocanın kavgası mahalleyi ayağa kaldırdı

İstanbul'da mahalleyi ayağa kaldıran karı-koca kavgası

Aksaray'da dehşet! Eşi boğazından bıçakladı, balkondan atlayıp yardım istedi

Eşi boğazından bıçakladı, balkondan atlayıp yardım istedi

Şırnak'ın gizli bahçesi: Cehennem Deresi

Şırnak'ın gizli bahçesi: Cehennem Deresi

Rektörden görülmemiş uygulama! Hasta gibi gitti, gerçeği gördü ve kapattı

Rektörden görülmemiş uygulama

Yılanı öldürmek isterken hamile eşini öldüren adam hakkında karar verildi

Yılanı öldürmek isterken eşini öldürmüştü! Karar belli oldu

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.