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15 günde 14 evden hırsızlık yapan kadınlar kamerada

GÜNCEL HABERLERİ  | 31.07.2019 15:04 | Son Güncelleme

İSTANBUL'da 15 günde 14 eve girerek hırsızlık yapan kadın şüpheliler polis ekipleri tarafından yakalandı.

Buse PEHLİVAN-İSTANBUL(DHA)-İSTANBUL'da 15 günde 14 eve girerek hırsızlık yapan kadın şüpheliler polis ekipleri tarafından yakalandı. Kadınların hırsızlık anları güvenlik kameralarına yansıdı. Kadıköy'de 3 kadın şüpheli 15 günde, Caddebostan ve Göztepe'deki 14 eve girerek hırsızlık yaptı. Kadınların hırsızlık için girdikleri evlerden çok sayıda ziynet eşyası, 40 bin lira ve 10 bin dolar para çaldıkları tespit edildi. Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro ekiplerinin şüpheli 3 kadını yakalamak için çalışma başlattı. Ekipler, kimliklerini tespit ettikleri Deniz Ç.(25) ve Kiraz K.(44)'yı gözaltına alındı. Kiraz K.'nın üzerinden Nejla K. adına sahte kimlik çıkarken diğer şüpheli Deniz Ç.'nin 41 adet suç dosyası olduğu ortaya çıktı. Emniyette işlemleri tamamlanan 2 şüpheli adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan 2 kadın tutuklanarak, cezaevine gönderildi. Ekiplerin diğer şüpheliyi yakalama çalışmaları devam ediyor. Öte yandan kadınların bir apartmana hırsızlık için girmeleri güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde şüphelilerden şapkalı bir kadının yüzünü yelpaze ile gizlediği görüldü. Diğer kadınların ise kendilerini gizlemek için kafalarına şal doladıkları görüntülere yansıdı.

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