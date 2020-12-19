HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. 15 günde 4 farklı kapkaç olayına karışan 2 şüpheli tutuklandı

15 günde 4 farklı kapkaç olayına karışan 2 şüpheli tutuklandı

19.12.2020 19:28 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Antalya’da, çaldıkları motosikletle 4 farklı kapkaç olayına karışan 2 şüpheli, polis tarafından Alanya ilçesinde yakaladı.

Antalya’da, çaldıkları motosikletle 4 farklı kapkaç olayına karışan 2 şüpheli, polis tarafından Alanya ilçesinde yakaladı. Adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak ceza evine gönderildi.

Aksu ilçesi Güzelyurt Mahallesi’nde 1 Aralık günü Salı günü M.T.’ye ait 07 VHM 15 plakalı motosikleti çalan B.P. ve Ş.G., 10 gün sonra çaldıkları motosikletle Çağlayan Mahallesi’ne geldi. Burada, G.G.Y.’nin elindeki çantayı kapkaç yöntemiyle çalan şüpheliler, 4 gün sonra da Kepez ilçesi Fabrikalar Mahallesi’ne aynı motosikletle, İ.O.’nun elindeki cep telefonunu aynı yöntemle çaldı. Hemen ertesi gün Fevzi Çakmak Mahallesi’nde ortaya çıkan şüpheliler, Ş.K.’ye ait cep telefonu ve çantayı da kapkaç yöntemiyle çaldı. Şüpheliler bununla da hız kesmeyip, 16 Aralık günü Yeniemek Mahallesi’nde F.K.’ye ait cep telefonunu ve kol çantasını çalarak kayıplara karıştı.

Mağdurların cep telefonları kaldıkları evde bulundu
Olay sonrası vatandaşların ihbarı üzerine çalışma başlatan Antalya Emniyet Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekipleri, şüphelilerin B.P. ve Ş.G. olduğunu belirledi. Başkalarına ait kimlik kullandıkları tespit edilen şüphelilerin, dün Alanya ilçesinde kaldıkları ikamette yakalanıp gözaltın alındı. Evde yapılan aramalarda ise çalınan 5 cep telefonu ekipler tarafından bulundu.

Tutuklandılar
Gözaltına alınan B.P. ve S.G., emniyetteki ifadelerinin ardından adliyeye sevk edildi. Bugün adliyede hakim karşısına çıkan şüpheliler, suçlamaları kabul etti. Tutuklanarak cezaevine gönderilen şüpheliler, adliye çıkışında gazetecilerin sorularını ise yanıtsız bıraktı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Tedirgin eden gelişme! Akdeniz ve Ege'den sonra Marmara'ya da sıçradıTedirgin eden gelişme! Akdeniz ve Ege'den sonra Marmara'ya da sıçradı
Senarist Alper Alpözgen arkadaşının evinde ölü bulunduSenarist Alper Alpözgen arkadaşının evinde ölü bulundu
Büyük ikramiye için geri sayım...Büyük ikramiye için geri sayım...
1/

En Çok Okunan Haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan net mesaj: Kabul ettirmekte kararlıyız

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan net mesaj: Kabul ettirmekte kararlıyız

Merkez Bankası'ndan önemli faiz kararı

Merkez Bankası'ndan önemli faiz kararı

O Ses Türkiye geri dönüyor! Tarih belli oldu…

O Ses Türkiye geri dönüyor! Tarih belli oldu…

Bunu yapan bir doktor! 'Ben pozitif oldum, sen de pozitif olacaksın' diyerek eşinin yüzüne tükürdü

Bunu yapan bir doktor! 'Ben pozitif oldum, sen de pozitif olacaksın' diyerek eşinin yüzüne tükürdü

Hastanede patlama: 9 ölü

Hastanede patlama: 9 ölü

Polislerden Bakan Soylu'ya mesaj: Ohh ohh

Polislerden Bakan Soylu'ya mesaj: Ohh ohh

İlginizi Çekebilir

Merakla beklenen telefon tanıtıldı! İşte fiyatı

Merakla beklenen telefon tanıtıldı! İşte fiyatı

Bakan Koca son durumu açıkladı

Bakan Koca son durumu açıkladı

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Belediye Başkanı hayatını kaybetti

Belediye Başkanı hayatını kaybetti

Ekmek tandırına düştü, yakınları gözyaşlarına boğuldu

Ekmek tandırına düştü, yakınları gözyaşlarına boğuldu

Hemşirelere 'Ben salağım' yazdırmıştı! Kendini böyle savundu

Hemşirelere 'Ben salağım' yazdırmıştı! Kendini böyle savundu

Diğer Haberler

Bursa'da korkutan yangın! Avuçlarının içinde kalp masajı yaptı

Avuçlarının içinde kalp masajı yaptı! Üzücü olay

Ağabeylerinden kurtulmak için pencereden yan daireye kaçtı

Ağabeylerinden kurtulmak için pencereden yan daireye kaçtı

Azerbaycan Devlet Sanatçısı Azerin: Bundan sonra yolumuz Turan’a, Kızılelma’ya

Azerin: Bundan sonra yolumuz Turan’a, Kızılelma’ya

19 Aralık Türkiye koronavirüs tablosu! Bakan Koca son durumu açıkladı

Bakan Koca paylaştı: İşte 19 Aralık koronavirüs tablosu

Senarist Alper Alpözgen arkadaşının evinde ölü bulundu

Senarist Alper Alpözgen arkadaşının evinde ölü bulundu

Ege Denizi'nde 4 büyüklüğünde deprem

Ege Denizi'nde 4 büyüklüğünde deprem

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.