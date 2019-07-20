HABER

15 günde bin 236 ünite bağış

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.07.2019 11:35 | Son Güncelleme

Bursa’nın Orhangazi ilçesinde lösemi tedavisi gören Eren için yapılan kan ve kök hücre bağış kampanyasında 15 günde bin 236 ünite kan ve kök hücre bağışında bulunuldu.Orhangazi’ye bağlı Yeniköy’de yaşayan ve lösemi tedavisi gören Eren Tumur için Türk Kızılayı tarafından başlatılan kök hücre ve kan bağış kampanyası 15 gün sürdü.

15 günde bin 236 ünite bağış

Bursa’nın Orhangazi ilçesinde lösemi tedavisi gören Eren için yapılan kan ve kök hücre bağış kampanyasında 15 günde bin 236 ünite kan ve kök hücre bağışında bulunuldu.
Orhangazi’ye bağlı Yeniköy’de yaşayan ve lösemi tedavisi gören Eren Tumur için Türk Kızılayı tarafından başlatılan kök hücre ve kan bağış kampanyası 15 gün sürdü. İstanbul’da tedavisi devam eden Eren için başlatılan bağış kampanyasına Orhangazililer büyük ilgi gösterdi.
1 Temmuz ile 15 Temmuz tarihleri arasında Cumhuriyet alanında düzenlenen kan ve kök hücre bağış kampanyasında 786 ünite kan, 450 ünite ise kök hücre olmak üzere toplam 1236 ünite bağış toplandı. Kampanyanın tamamlanmasından sonra Eren Tumur için uygun donör arayışları da devam edecek.

15 günde bin 236 ünite bağış

15 günde bin 236 ünite bağış

İsrail’deki kazılarda 1200 yıllık cami ortaya çıkarıldıİsrail’deki kazılarda 1200 yıllık cami ortaya çıkarıldı
Bayburt'ta baraj gölünde tekne turu keyfiBayburt'ta baraj gölünde tekne turu keyfi
Otomobil hırsızlarına ikinci dalga operasyonOtomobil hırsızlarına ikinci dalga operasyon
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Kalabalığın üzerine ateş açtı! Adana'da düğün kana bulandı

Kalabalığın üzerine ateş açtı! Adana'da düğün kana bulandı

3. Köprü'de yolcu otobüsü kaza yaptı! Yaralılar var

3. Köprü'de yolcu otobüsü kaza yaptı! Yaralılar var

Samsun'a şehit ateşi düştü! Yürek yakan anlar

Samsun'a şehit ateşi düştü! Yürek yakan anlar

Burası ne Ege, ne Akdeniz! Gören mest oluyor

Burası ne Ege, ne Akdeniz! Gören mest oluyor

Boşanıyorlar mı? Son noktayı annesi koydu

Boşanıyorlar mı? Son noktayı annesi koydu

Dikkat! Emekli maaşınızın düşmemesi için bunu mutlaka yapın

Dikkat! Emekli maaşınızın düşmemesi için bunu mutlaka yapın

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

5 kardeş, kıraç toprakları ormana çevirdi

5 kardeş, kıraç toprakları ormana çevirdi

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Lekelerden örnek alındı! Kan, tükürük ve sperm...

Lekelerden örnek alındı! Kan, tükürük ve sperm...

Sinop'taki iskelet şaşkına çevirdi: Böylesine ilk kez rastladık

Sinop'taki iskelet şaşkına çevirdi: Böylesine ilk kez rastladık

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Son dakika! Ümraniye'de 29 katlı binada yangın

Son dakika! Ümraniye'de 29 katlı binada yangın

Tunceli'de etkisiz hale getirilen 2 terörist, MLKP'nin Türkiye sorumluları çıktı

O teröristlerin kim olduğu ortaya çıktı!

İçişleri Bakanlığı duyurdu: PKK'ya ağır darbe

İçişleri Bakanlığı duyurdu: PKK'ya ağır darbe

Trafik çilesi İstanbulluya pahalıya mal oluyor...

Trafik çilesi İstanbulluya pahalıya mal oluyor...

Son dakika: Metina bölgesine hava harekatı! Etkisiz hale getirildiler

Metina bölgesine hava harekatı! Etkisiz hale getirildiler

Adana'da metil alkol operasyonu!

10 kişini ölümüne yol açmıştı! Polis operasyon düzenledi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.