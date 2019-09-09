15 günde yıkılamayan asansörü, Bakanlık 2 günde yıktı

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından yıkım emri çıkarılan projenin asansörü 15 günde yıkılamayınca, Bakanlık devreye girdi. 2 haftadır yıkımı için uğraşılan şirket asansörü, 2 günde Bakanlık tarafından yıkıldı.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum’un Bodrum’da kıyı ve koylarda incelemesiyle başlayan kaçak yapıların yıkımı için denetimler hızlandırıldı. Kurum’un verdiği 1 aylık yıkım süresine günler kala Bakanlık yetkilileri yıkım kararı bulunan kaçak yapıların yıkılıp yıkılmadığını incelemelere başladı. 20 Ağustos günü Bodrum’a gelerek Bodrum koylarında incelemelerde bulunan Kurum, vahşi yapılaşmayı görünce imara aykırı ve kıyı kanuna uygun olmayan işletmelerin, evlerin ve otellerin yıkılması için talimat vermişti. Kıyı kesimlerindeki binlerce yapının kaçak ve imara aykırı olan kısımlarının yıkım kararı alınmıştı. Bakan Kurum, kaçak yapıların yıkılması için 1 ay müddet vermiş, “1 ay içerisinde kendiniz yıkın yoksa biz gelir yıkarız” demişti.

15 günde yıkılamayan asansörü 2 günde yıktılar

Bakan Kurum’un incelemelerde bulunduğu Küçükbükü Mahallesi’ndeki villa ve otelin olduğu Çeteli Burnu’ndaki dev asansörün ise hemen yıkılmasını istedi. Çevre ve Şehircilik Bakanlığından yetkililer ile Bodrum Belediyesi ekipleri asansörü yıkma kararı almıştı. 24 Ağustos’ta iş makinesinin giremediği bölüme projenin sahibi kendisinin kolonları keserek vinç ile alacağını söylemişti. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile Bodrum Belediyesi yetkililerinin gözlemleriyle yıkım işlemleri başlamıştı. 15 gündür süren yıkımda 4 bloktan oluşan asansörün sadece 1 bloğunun ön kısmındaki bir duvarı yıkabildi. Yıkımın uzun süreceğini söyleyen firma yetkilileri Çevre ve Şehircilik Bakanlığından yardım istedi.

Bunun üzerine yeniden devreye giren Çevre ve Şehirçilik Bakanlığı asansörün 2 günde birçok kısmını yıktı. 330 villa ve bir otelden oluşan “the bo viera” projesinin asansörünün yıkımının ardından projedeki kaçak olan bölümlerin de yıkılacağı öğrenildi. Asansör yıkımında oluşacak molozların taşınma işleminin ise birkaç gün daha süreceği bildirildi.