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15 gündür aranan yaşlı adamın parçalanmış vücudu bulundu

YAŞAM HABERLERİ  | 28.07.2019 23:35 | Son Güncelleme

Bursa’nın İnegöl ilçesine bağlı Hocaköy Barajı yakınlarında bir erkeğe ait ceset parçaları bulundu.

15 gündür aranan yaşlı adamın parçalanmış vücudu bulundu

Bursa’nın İnegöl ilçesine bağlı Hocaköy Barajı yakınlarında bir erkeğe ait ceset parçaları bulundu. Bulunan parçaların iki hafta önce kaybolan alzaymır hastası Remzi Çitil’e (78) ait olduğu tahmin ediliyor.

Sarıpınar Mahallesi’nde oturan alzaymır hastası Remzi Çitil, geçtiğimiz 14 Temmuz’da evden çıktı. Çitil’den bir daha haber alamayan yakınları bölgede yaptıkları aramada kendisine ulaşamadı. Bunun üzerine durumu polis ve jandarma ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine mahalleye gelen, jandarma ve Bursa İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD), AKUT ve İHH İnegöl arama kurtarma ekipleri tarafından çalışma başlatıldı. 10 gün boyunca devam eden arama çalışmalarında Çitil’in izine rastlanılamadı. Akşam saatlerinde Sarıpınar Mahallesi yakınlarında bulunan Hocaköy Barajı’na yakın bölgede hayvan otlatan bir çoban tarafından bir erkeğe ait vücudundan ayrılmış bir kafa bulundu. Çoban durumu İnegöl Jandarma ekiplerine haber verdi. Gelen ekipler bölgede güvenlik önlemleri alarak durumu İnegöl Cumhuriyet Savcısına haber verdi. Savcılığın incelemesinin ardından bulunan kafa, kime ait olduğunun belirlenmesi için Bursa Adli Tıp Kurumuna gönderildi. Olayla ilgili soruşturma ise sürdürülüyor.

15 gündür aranan yaşlı adamın parçalanmış vücudu bulundu

15 gündür aranan yaşlı adamın parçalanmış vücudu bulundu

15 gündür aranan yaşlı adamın parçalanmış vücudu bulundu

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