15 gündür evin damında yaşıyorlar

Yaşar KAPLAN/YÜKSEKOVA (Hakkari), (DHA)- HAKKARİ'nin Yüksekova ilçesinde yaşayan 5 kişilik Çal ailesi, bütçelerine uygun kiralık ev bulamayınca, toprak damlı tek katlı evin damında yaşamaya başladı. 15 gündür eşi ve 3 çocuğu ile birlikte tüm yaşamlarını damda geçirdiklerini söyleyen Kemal Çal (41), yetkililerden yardım bekliyor. Yüksekova'da, PKK'lı teröristlerin kazdığı hendeklerin kapatılması ve barikatların kaldırılması için 13 Mart 2016 tarihinde sokağa çıkma yasağı ilan edilerek, 'Şehit Jandarma Uzman Çavuş Ramazan Gülle Operasyonu' başlatıldı. Sokağa çıkma yasağının sürdüğü 78 günde PKK'lı teröristlerle çıkan çatışmalarda, ilçedeki birçok ev ve iş yeri gibi 3 çocukları olan Kemal ve Rugeş Çal'ın kiralık olarak yaşadığı ev de zarar gördü. Bunun üzerine Kemal Çal, eşi ve yaşları 1, 4 ve 6 olan çocukları ile birlikte kardeşinin Esenyurt Mahallesi'nde bulunan 2 odalı kiralık evine yerleşti. Yaklaşık 2 hafta önce yaşadıkları bu ev için de yıkım kararı verildi. Evsiz ve çaresiz kalan Çal ailesi, bu kez de kardeşinin ailesi ile birlikte yaşadığı evin damına taşınmak zorunda kaldı. Çobanlık yaparak geçimini sağlayan ancak ailesinin durumu yüzünden bu işini de bırakmak zorunda kalan Çal, yetkililerden yardım bekliyor. Ev eşyalarının tamamını dama çıkardıklarını ve 15 gündür tüm yaşamlarını burada sürdürdüklerini anlatan Çal, "20 gün önce yetkililer gelerek evi boşaltmamızı istedi. Biz de mahalleleri dolaşarak ev aramaya başladık. Ev bulamayınca ortada kaldık. 15 gün önce kaldığımızı evi yıkmaya geldiler. Biz de evdeki eşyalarımızı alarak ağabeyimin evinin damına taşıdık. Toz toprak içinde 3 çocukla korku içinde yaşıyoruz. Bütçemize uygun ev bulamayınca da çaresiz kaldık" dedi.

