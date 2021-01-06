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15 gündür kayıp evladını arıyor

06.01.2021 10:09 | Son Güncelleme:
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Bursa’dan Adana’ya gelmek için 15 gün önce yola çıkan ve bir daha oğullarından haber alamayan Elcasim ailesi, her yerde kayıp evlatlarını arıyor.Suriye’deki iç savaş nedeniyle 6 ay önce Adana’ya gelen Elcasim ailesinin en büyük çocukları Hamed (19), 1 buçuk ay önce geri dönüşüm işinde çalışmak üzere Bursa’ya gitti.

Bursa’dan Adana’ya gelmek için 15 gün önce yola çıkan ve bir daha oğullarından haber alamayan Elcasim ailesi, her yerde kayıp evlatlarını arıyor.
Suriye’deki iç savaş nedeniyle 6 ay önce Adana’ya gelen Elcasim ailesinin en büyük çocukları Hamed (19), 1 buçuk ay önce geri dönüşüm işinde çalışmak üzere Bursa’ya gitti. Burada 1 ay çalışan genç, 15 gün önce ailesinin yanına gelmek için otobüse bindi. Cep telefonu da olmayan Hamed, iddiaya göre ’Adana’ya indim, eve geleceğim’ diyerek başka birinin telefonundan ailesini aradı. Ancak genç daha sonra ortadan kayboldu.
Kayıp başvurusunda bulunup, 15 gündür her yerde evladını arayan baba Nayif Elcasim, oğlunun bulunması için yardım bekliyor.
Tercüman aracılığıyla İHA’ya konuşan baba Elcasim, “Evladımı bir an önce bulmak istiyorum. Annesi savaşta öldü. Burada 3 kardeşi daha var. Allah rızası için devlet yardım etsin” diye konuştu.

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