HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. 15 gündür kayıptı, cesedi parçalanmış halde bulundu

15 gündür kayıptı, cesedi parçalanmış halde bulundu

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.09.2020 19:42 | Son Güncelleme

Sivas’ın Yıldızeli ilçesine bağlı Topulyurt köyünde 15 gündür kayıp olan şahsın cesedi parçalanmış halde bulundu.Edinilen bilgilere göre, Topulyurt köyünde yaşayan 2 çocuk babası H.A.

Sivas’ın Yıldızeli ilçesine bağlı Topulyurt köyünde 15 gündür kayıp olan şahsın cesedi parçalanmış halde bulundu.
Edinilen bilgilere göre, Topulyurt köyünde yaşayan 2 çocuk babası H.A. (42), 15 gün önce ailesine İstanbul’a çalışmaya gideceğini söyleyerek evden ayrıldı. Ailesi şahıstan haber alamayınca durumu jandarmaya bildirdi. Bölgede 15 vatandaş, 2 asayiş timi ve 1 iz takip köpeğiyle şahsı arama çalışması başlatıldı. Ekiplerin arama çalışmaları sırasında köy merkezine 5 kilometre uzaklıktaki İğcikaya mevkiinde parçalanmış bir ceset bulundu. H.A.’nın yakınlarının tespiti sonrası cesedin kayıp şahsa ait olduğu anlaşıldı.
H.A.’nın kaçak kazı yaparken üzerine kaya düşerek öldüğü ve cesedinin yabani hayvanlar tarafından parçalandığı tahmin ediliyor. Jandarma ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Çok az kişi biliyor! Mucizevi etkisi inanılmaz Çok az kişi biliyor! Mucizevi etkisi inanılmaz
Afyonkarahisar'da 10 bina karantinaya alındıAfyonkarahisar'da 10 bina karantinaya alındı
Yarı çıplak haldeyken bir kadını taciz etti!Yarı çıplak haldeyken bir kadını taciz etti!
En Çok Okunan Haberler
Çok acı... Feci kazada 3 kardeş can verdi
Çok acı... Feci kazada 3 kardeş can verdi
İçişleri Bakanı Soylu'dan Anayasa Mahkemesi Başkanı'na tepki!
İçişleri Bakanı Soylu'dan Anayasa Mahkemesi Başkanı'na tepki!
Tepki yağdı! 'Göğsü kaldırır'
Tepki yağdı! 'Göğsü kaldırır'
Plajda aşka geldiler! Sarmaş dolaş...
Plajda aşka geldiler! Sarmaş dolaş...
Meteoroloji'den 7 il için toz fırtınası uyarısı!
Meteoroloji'den 7 il için toz fırtınası uyarısı!
Ölmeden önce yoğun bakımdan paylaştı! Yürek sızlatan anlar
Ölmeden önce yoğun bakımdan paylaştı! Yürek sızlatan anlar
İlginizi Çekebilir
Bu yöntem sayesinde 20 saniyede sinüzit ağrısından kurtulacaksınız
Bu yöntem sayesinde 20 saniyede sinüzit ağrısından kurtulacaksınız
Muhittin Böcek'in sağlık durumu nasıl?
Muhittin Böcek'in sağlık durumu nasıl?
2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri
2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri
Tek kelimeyle dehşet! Öz oğlunu öldürdü, babasını da saldırdı
Tek kelimeyle dehşet! Öz oğlunu öldürdü, babasını da saldırdı
İstanbul'da iğrenç olay! Markette tacize uğradı
İstanbul'da iğrenç olay! Markette tacize uğradı
Diğer Haberler
Bursa'da yasa dışı kenevir üretip, ticaretini yapan kişi gözaltına alındı
Bursa'da yasa dışı kenevir üretip, ticaretini yapan kişi gözaltına alındı
Zonguldak'ta maske takmayan 101 kişiye toplam 90 bin 900 TL ceza
Zonguldak'ta maske takmayan 101 kişiye toplam 90 bin 900 TL ceza
14 Eylül Türkiye koronavirüs tablosu! Bakan Koca paylaştı
14 Eylül Türkiye koronavirüs tablosu! Bakan Koca paylaştı
15 Temmuz'da TBMM'yi vuran pilotlara telsizden hedef tarifi yapmıştı! Kendini böyle savundu
TBMM'yi vuran pilotlara tarif yapmıştı! Kendini böyle savundu
Afyonkarahisar'da 10 bina karantinaya alındı
Afyonkarahisar'da 10 bina karantinaya alındı
Sakarya’da seyir halindeki araç alev topuna döndü
Sakarya’da seyir halindeki araç alev topuna döndü
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.