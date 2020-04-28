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15 günlük bebek koronavirüsü yendi

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.04.2020 15:32 | Son Güncelleme

Adıyaman'da 3 günlükken koronavirüs testi pozitif çıkan bebek, 11 günlük tedavisinin ardından hastalığı yenerek taburcu edildi.

15 günlük bebek koronavirüsü yendi

Adıyaman Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesinde 15 gün önce dünyaya gelen ve henüz isim verilmeyen bebek, sarılık, kusma, beslenmesinde azalma ve burun akıntısı şikayetiyle tekrar hastaneye götürüldü. Koronavirüs (Covid-19) testi yapılan 3 günlük bebeğin testi pozitif çıktı. Bebek tedaviye alınırken, anne ve babanın testleri ise negatif çıktı. Bebeğin doğumuna giren doktor ve sağlık çalışanlarının da testlerinin negatif çıktığı öğrenildi.

Bebek, 11 günlük tedavisinin ardından son 2 testi negatif çıkınca taburcu edildi. Sağlık çalışanlarının alkışları ile uğurlanan bebeğin evinde 14 gün karantinada olacağı öğrenildi.

Kaynak: İHA

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koronavirüs bebek

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