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15 günlük Epic Games Store ücretsiz oyunlar listesi sızdırıldı!

15.12.2020 17:15 | Son Güncelleme:
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15 günlük Epic Games Store ücretsiz oyunlar listesi sızdırıldı!

Epic Games Store 15 gün boyunca her gün ücretsiz oyun vereceğini duyurmuştu. Şimdi ise 15 gün boyunca verilecek Epic Games Store ücretsiz oyunlarının sızdırıldığı iddia edildi. Henüz doğrulanmayan Epic Games ücretsiz oyunlar listesinde The Witcher 3 gibi oyunlar bulunuyor.

Epic Games Store ücretsiz oyunlar kampanyasını 15 günlüğüne genişleteceğini geçtiğimiz günlerde açıklamıştı hatırlarsanız. Her hafta en az 1 oyunu ücretsiz olarak dağıtan online oyun mağazası, bu kampanya kapsamında 15 gün boyunca her gün ücretsiz bir oyun verecek. Epic Games Store, dağıtılacak oyunlar hakkında ise deyim yerindeyse ser verip sır vermedi. Fakat bugün bir liste ortaya çıktı. İddialara göre bu liste günlük olarak dağıtılacak Epic Games Store ücretsiz oyunlarına ait.

EPİC GAMES STORE ÜCRETSİZ OYUN LİSTESİ SIZDIRILDI

Sosyal medya kanallarından paylaşılan liste, 15 gün boyunca her gün dağıtılacak Epic Games Store ücretsiz oyunlarını gösteriyor. En azından iddialar bu yönde. Oyunların arasında ise oldukça dikkat çekici yapımlar mevcut. Örneğin; Assassin's Creed Origins ve The Witcher 3 gibi yapımlar listede yer almakta. İddiaların odağındaki liste ise şöyle:

İŞTE İDDİALARA GÖRE EPİC GAMES STORE ÜCRETSİZ OYUNLARI

  • Dying Light
  • Resident Evil 7
  • The Witcher 3
  • Mass Effect Andromeda
  • Assassin's Creed Origins
  • Metal Gear Solid V
  • The Evil Within 2
  • Far Cry 5
  • Fallout 4
  • Borderlands 3
  • Monster Hunter: World
  • Dragon Age Inquisition
  • Horizon Zero Dawn
  • Ghost Recon Breakpoint
  • Hitman 2

Epic Games Store ücretsiz oyunları

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KAMPANYA İKİ GÜN SONRA BAŞLIYOR

Günlük ücretsiz oyun kampanyasını 17 Aralık'ta başlatacak olan Epic Games Store, 31 Aralık'a kadar her gün oyun dağıtacak. Öne sürülenlere göre oyunların tamamı yukarıda sıralanan yapımlardan oluşacak ve oyunlar bu sıralama ile dağıtılacak. Çok değil, sadece iki gün sonra bu listenin gerçek olup olmadığını öğreneceğiz. Son olarak tekrar belirtelim; Bu liste Epic Games Store tarafından yayınlanmış ya da doğrulanmış değil.

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