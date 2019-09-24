15 günlük Fatma bebeği sahil güvenlik kurtardı

İzmir’in Çeşme ilçesinden Yunanistan’ın Sakız Adası’na yasa dışı yollarla kaçmaya çalışan, aralarında 15 günlük Fatma bebeğin de bulunduğu 155 düzensiz göçmen Sahil Güvenlik ekiplerince kurtarıldı.

Edinilen bilgiye göre, bugün sabaha karşı şişme botlarla Yunanistan’ın Sakız Adası’na yasa dışı yollarla geçmek isteyen dört ayrı şişme botta bulunan toplam 155 düzensiz göçmene Sahil Güvenlik Botu TCSG-24 müdahale etti.

İçlerinde Suriyelilerin bulunduğu grupta ailesiyle yolculuk eden iki haftalık Fatma bebek, dalgaların da etkisiyle ıslanırken, göçmenler Çeşme İskelesi’ne getirildi. Sahil Güvenlik ekipleri, ıslanan Fatma bebeğin kıyafetlerini değiştirerek gıda yardımı yaptı. 15 günlük Fatma bebek, sağlık kontrolünden geçirildikten sonra ailesine teslim edildi.

Çeşme’nin Altınkum ve Dalyan bölgelerinden denize açılan Somali, İran, Suriye ve Afgan uyruklu düzensiz göçmenler, işlemlerinin tamamlanabilmesi için İlçe Jandarma Komutanlığına sevk edildi.

Göçmenlerin, işlemlerinin tamamlanmasının ardından İzmir Göç İdaresi Müdürlüğüne sevk edilecekleri öğrenildi.