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15 Haziran Şans Topu çekiliş sonuçları açıklandı mı? Şans Topu çekiliş sonuçları nasıl sorgulanır?

15.06.2022 17:50 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Şans Topu çekilişi her hafta çarşamba ve pazar günleri açıklanıyor. Sonuçlar, şans oyunu meraklıları tarafından 15 Haziran Çarşamba günü akşamında araştırılmaya başlandı. Peki 15 Haziran Şans Topu çekiliş sonuçları açıklandı mı? Şans Topu çekiliş sonuçları nasıl sorgulanır? İşte ayrıntılar...

15 Haziran Şans Topu çekiliş sonuçları açıklandı mı? Şans Topu çekiliş sonuçları nasıl sorgulanır?

Şans oyunu meraklıları, Şans Topu çekiliş sonuçlarını araştırmaya koyuldu. Peki 15 Haziran Şans Topu çekiliş sonuçları açıklandı mı? Şans Topu çekiliş sonuçları nasıl sorgulanır? Şans Topu çekilişi 20.00'da başlayacak. İşte ayrıntılar...

15 Haziran Şans Topu çekiliş sonuçları açıklandı mı? Şans Topu çekiliş sonuçları nasıl sorgulanır?

ŞANS TOPU SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

15 Haziran Şans Topu çekiliş sonuçları açıklandığında haberimiz güncellenecek.

ŞANS TOPU ÇEKİLİŞİNİN KURALLARI NELER?

Şans Topu oyununda bir kolonun üst bölümünde 34, alt bölümünde 14 numara yer alıyor. 34 numara arasından 5 tanesi, 14 numara arasından ise 1 tanesi işaretleniyor. Şans Topu oyununda bir veya birden fazla kolon da oynanabiliyor. Tek kolon ücreti ise 2 TL'dir.


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Milli Piyango
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