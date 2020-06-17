15 Haziran ve 1 Temmuz'dan itibaren hangi kısıtlamalar kaldırılıyor?

Türkiye, koronavirüs salgınına karşı alınan tedbirlerin bir kısmını bugünden itibaren gevşetmeye başladı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 9 Haziran'da yaptığı açıklamayla 65 yaş altına yönelik kısıtlamaları hafifletirken, nikah salonlarının 15 Haziran'da, sinema, tiyatro ve düğün salonlarını ise 1 Temmuz'da tekrar faaliyete geçeceğini söyledi.

Türkiye'de koronavirüs nedeniyle getirilen kısıtlamaların bir bölümü 1 Haziran itibarıyla kaldırılmıştı.

Erdoğan, Mart ayından bu yana ilk kez 9 Haziran Salı günü yüz yüze yapılan kabine toplantısının ardından bir dizi kısıtlamanın daha kaldırılacağını duyurdu.

Erdoğan, "Lokanta, kafe, kıraathane gibi işletmelerin kapanış saati 22.00'den 24.00'e uzatılmıştır. Sinema, tiyatro, gösteri merkezi gibi işletmeler 1 Temmuz'dan itibaren faaliyete geçebilecektir. 65 yaş üstü vatandaşlarımız haftanın her günü 10.00 ila 20.00 saatleri arasında dışarı çıkabilecektir. 18 yaş altıyla ilgili kısıtlama ise küçüklerin ebeveynlerin refakatinde olmaları şartıyla kalkmıştır. Milli parklar ve doğal parklar 18 yaş altı ve 65 yaş üstü için ücretsiz olacaktır. Nikah salonları 15 Haziran'dan itibaren, düğün salonları 1 Temmuz'dan itibaren faaliyete geçecektir" dedi.