15 Haziran ve 1 Temmuz'dan itibaren hangi kısıtlamalar kaldırılıyor?

Türkiye, koronavirüs salgınına karşı alınan tedbirlerin bir kısmını bugünden itibaren gevşetmeye başladı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 9 Haziran'da yaptığı açıklamayla 65 yaş altına yönelik kısıtlamaları hafifletirken, nikah salonlarının 15 Haziran'da, sinema, tiyatro ve düğün salonlarını ise 1 Temmuz'da tekrar faaliyete geçeceğini söyledi.
Türkiye'de koronavirüs nedeniyle getirilen kısıtlamaların bir bölümü 1 Haziran itibarıyla kaldırılmıştı.
Erdoğan, Mart ayından bu yana ilk kez 9 Haziran Salı günü yüz yüze yapılan kabine toplantısının ardından bir dizi kısıtlamanın daha kaldırılacağını duyurdu.
Erdoğan, "Lokanta, kafe, kıraathane gibi işletmelerin kapanış saati 22.00'den 24.00'e uzatılmıştır. Sinema, tiyatro, gösteri merkezi gibi işletmeler 1 Temmuz'dan itibaren faaliyete geçebilecektir. 65 yaş üstü vatandaşlarımız haftanın her günü 10.00 ila 20.00 saatleri arasında dışarı çıkabilecektir. 18 yaş altıyla ilgili kısıtlama ise küçüklerin ebeveynlerin refakatinde olmaları şartıyla kalkmıştır. Milli parklar ve doğal parklar 18 yaş altı ve 65 yaş üstü için ücretsiz olacaktır. Nikah salonları 15 Haziran'dan itibaren, düğün salonları 1 Temmuz'dan itibaren faaliyete geçecektir" dedi.
Restoran ve kafe gibi işletmeler hangi kurallara tabi?
Mayıs sonunda alınan kararlarla 1 Haziran itibarıyla restoran, kafe gibi işletmeler açılmış ve şehirler arası seyahat kısıtlamaları da kaldırılmıştı. İçişleri Bakanlığı, açılan işletmelerin faaliyetlerine ilişkin bir genelge yayımlamıştı.
Lokanta, restoran, kafe, pastane, kıraathane, kahvehane, çay bahçesi, dernek lokalleri, SPA, sauna, kaplıca, hamam ve yüzme havuzu gibi mekanlar "belirlenen kurallar dahilinde" saat 22.00'ye kadar hizmet veriyordu. Bugünkü açıklamayla bu süre 00.00'a uzatıldı.
Eğlence mekanları ve nargile kafeler ise kapsam dışı tutuluyor.
Spor merkezleri ve tesisleri ise artık saat 00.00'a kadar açık kalabilecek.
Bugünden itibaren park/bahçe, rekreasyon alanları, piknik alanları, mesire ve ören yerleri ile sahil bantlarında piknik, spor, yürüyüş, gezi, balık tutma vb. faaliyetlere de belirlenen kuralların yanı sıra "mesafe şartlarına uyularak" yeniden başlandı.
Şehirler arası seyahat kısıtlamaları da 1 Haziran'dan itibaren tamamen kaldırıldı.
Plajlar, milli parklar, bahçeler, müzeler ve ören yerleri bugün açıldı.
Hayvan satış yerleri de bugün faaliyete geçti. Hipodromlar ise 10 Haziran'da yeniden faaliyete geçiyor.
Kreş, gündüz bakım evleri, sürücü kursları, kütüphaneler, gençlik merkezleri de Haziran ayı içerisinde açılacak diğer mekanlar arasında yer alıyor.
Deniz turizmi ve taşımacılığına yönelik sınırlamalar da yine belli kurallar çerçevesinde kaldırılacak.
Kamu personeli işbaşı yap**t**ı
Koronavirüs salgını nedeniyle idari izne çıkartılan ya da esnek çalışma sistemine geçen kamu personeli de bugünden itibaren normal mesaisine döndü.
Sağlık Bakanlığı tarafından tanımlamam kronik rahatsızlığı bulunan kamu personelinin sağlık durumlarının takibinin ise çalıştıkları kurumlar tarafından yapılması öngörülüyor.
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