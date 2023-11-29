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15 ilde eş zamanlı ‘SİBERGÖZ-9’ operasyonu: 37 şüpheli yakalandı

29.11.2023 08:37 | Son Güncelleme:
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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 15 ilde düzenlenen eş zamanlı “SİBERGÖZ-9” operasyonuyla 37 şüphelinin yakalandığını duyurdu. Yerlikaya açıklamasında 70 milyon liralık banka hesap hareketliliğinin tespit edildiğini belirterek şüphelilerin “Araç Sigortası yapmak vaadiyle” vatandaşları dolandırdıkları ortaya çıktı. İşte detaylar…

15 ilde eş zamanlı ‘SİBERGÖZ-9’ operasyonu: 37 şüpheli yakalandı

SİBERGÖZ-9 operasyonu ile ilgili sosyal medya hesabından son dakika açıklamasında bulunan İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya şu ifadeleri kullandı:

Nitelikli dolandırıcılık ve suç işlemek amacıyla örgüt kurma ve kurulan örgüte üye olma suçlarına yönelik 15 ilde eş zamanlı olarak düzenlenen “SİBERGÖZ-9” operasyonlarında toplam 37 şüpheli şahıs yakalandı. Operasyonlar devam ediyor!

Aziz Milletimizin Bilmesini İsterim ki;

Futbol ve Diğer Spor Müsabakalarında Yasa Dışı Bahis Oynatanların, Bilişim Sistemlerini Kullanarak Nitelikli Dolandırıcılık Yapanların, Enselerindeyiz. Onlara Göz Açtırmayacağız!

Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığımız koordinesinde, Gaziantep Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından; Gaziantep, Manisa, Kocaeli, İstanbul, Mersin, Ankara, Adana, Bursa, İzmir, Antalya, Erzurum, Gümüşhane, Kayseri, Malatya, Düzce olmak üzere 15 ilde eş zamanlı olarak yapılan SİBERGÖZ-9 operasyonlarında Bilişim Sistemlerinin Kullanarak Nitelikli Dolandırıcılık suçlarını işleyen toplam 37 şüpheli yakalandı.

Bu şahısların;

  • Vatandaşlarla Oltalama (Phishing) siteleri üzerinden “Araç Sigortası yapmak vaadiyle” irtibat kurdukları,

  • Sahte araç satış ilanları ile kapora bedeli talep ederek bu kişileri dolandırdıkları,

  • 49 müştekiden haksız kazanç sağlandığı ve 70.000.000 TL (Yetmiş Milyon TL) banka hesap hareketliliği tespit edilmiştir.

Operasyonda

  • Tabancalara,

  • Muhtelif miktarda metamfetamin uyuşturucu maddeye ve

  • Çok sayıda dijital materyale el konulmuştur.

Operasyonları gerçekleştiren Polislerimizi tebrik ediyorum. Allah ayaklarına taş değdirmesin. Milletimiz duası sizinle…

Yasa dışı bahisçilere karşı operasyonlarımız artarak devam edecek!

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Ali Yerlikaya operasyon
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