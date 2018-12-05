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15 ilde FETÖ operasyonu: 16 gözaltı

YAŞAM HABERLERİ  | 05.12.2018 10:15 | Son Güncelleme

DİYARBAKIR merkezli 15 ilde, FETÖ/PDY'nin 'kadın yapılanması'na yönelik düzenlenen operasyonda, 16 kişi gözaltına alındı.

DİYARBAKIR, (DHA) - DİYARBAKIR merkezli 15 ilde, FETÖ/PDY'nin 'kadın yapılanması'na yönelik düzenlenen operasyonda, 16 kişi gözaltına alındı.
Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Ulusal Güvenliğe Yönelik Suçlar Büro Amirliği ekipleri, FETÖ/PDY'nin 'kadın yapılanması'na yönelik adresleri belirlenen şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı. Ekipler, kimlikleri tespit edilen şüphelilerin bulunduğu Diyarbakır merkezli 15 ilde eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonlarda, 16 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin adreslerinde aramalar yapılırken, çok sayıda dijital materyal ele geçirildi. Şüphelilerin Diyarbakır'a getirilip, emniyette sorgulanacağı belirtilirken, 11 kişinin yakalanması için çalışmaların sürdürüldüğü kaydedildi.

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