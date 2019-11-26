15 ilde FETÖ operasyonu: 21 gözaltı kararı

ÇANAKKALE, (DHA)- ÇANAKKALE merkezli 15 ilde, FETÖ/PDY'nin askeri mahrem yapılanmasına yönelik düzenlenen operasyonda 21 askeri personel hakkında yakalama kararı çıkarıldı.
Çanakkale Cumhuriyet Başsavcılığı'nca, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması FETÖ/PDY'nin Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) askeri mahrem yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında, 1 yarbay, 3 üsteğmen, 1 yedek subay, 8 astsubay, 8 uzman çavuş olmak üzere toplam 21 askeri personel hakkında yakalama kararı çıkartıldı.
İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Şube Müdürlüğü (TEM) ekiplerince, Çanakkale merkezli 15 ilde şüphelilerin yakalanması için eş zamanlı operasyon başlatıldı.
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