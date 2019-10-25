15 ildeki FETÖ operasyonunda 22 tutuklama

KAYSERİ, (DHA)- KAYSERİ merkezli 15 ilde, FETÖ/PDY soruşturmasında, haklarında yakalama kararı olan firari şüphelilere yönelik operasyonda gözaltına alınan 35 kişiden 22'si, mahkemece tutuklandı.

Kayseri Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekiplerince, 2 gün önce, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında, haklarında yakalama kararı bulunan firari şüphelilerin yerlerinin tespiti ile yakalanmalarına yönelik çalışma başlatıldı. Kayseri merkezli Mersin, Kahramanmaraş, Trabzon, Batman, Niğde, Nevşehir, Kocaeli, Konya, Sivas, Aksaray, Hakkari, İstanbul, Ankara ve Karaman'da yürütülen soruşturmalarda 41 şüphelinin Kayseri'de, örgüte ait hücre evlerinde oturduğu belirlendi. Asker, polis, öğretmen, sağlıkçı, gelir uzmanı, mühendis ile özel sektör çalışanı oldukları ve Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile görevlerinden ihraç edildikleri öğrenilen şüphelilere yönelik 35 adrese operasyon düzenlendi. Operasyonlarda gözaltına alınan 35 kişiden 10'u, soruşturmanın sürdürüldüğü illere teslim edildi. Dün adliyeye sevk edilen 25 kişiden 22'si, çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken, 3'ü de adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Firari 6 kişinin yakalanması için çalışmaların sürdürüldüğü belirtildi.

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