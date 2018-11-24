"15. imtihandan da inşallah zaferle çıkacağız"

İSTANBUL (AA) - Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti'nin, 31 Mart yerel seçimlerinde alacağı güzel bir sonucun, sadece partiye gönül verenleri sevindirmekle kalmayacağını, Türkiye ile ilgili kötü niyet besleyenlere de cevap teşkil edeceğini belirterek, "Demokrasi ve kalkınma yolculuğumuzun 15. imtihanından da inşallah zaferle çıkacağız." dedi.

AK Parti Belediye Başkan Adayları Tanıtım Toplantısı, Haliç Kongre Merkezi'nde yapıldı.

Toplantıya, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yanı sıra Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nun aralarında bulunduğu bakanlar, AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı, milletvekilleri ve vatandaşlar katıldı.