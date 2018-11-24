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"15. imtihandan da inşallah zaferle çıkacağız"

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.11.2018 16:40 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yanı sıra AK Parti teşkilatı mensuplarının katılımıyla gerçekleştirilen toplantısında, 14'ü büyükşehir olmak üzere 40 ilin belediye başkan adayı kamuoyuna tanıtıldı - Erdoğan: - "AK Parti'nin bu seçimlerde alacağı güzel bir sonuç sadece partimize gönül verenleri sevindirmekle kalmayacak, ülkemizle ilgili kötü niyet besleyenlere de cevap teşkil edecektir. Demokrasi ve kalkınma yolculuğumuzun 15. imtihanından da inşallah zaferle çıkacağız"

"15. imtihandan da inşallah zaferle çıkacağız"

İSTANBUL (AA) - Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti'nin, 31 Mart yerel seçimlerinde alacağı güzel bir sonucun, sadece partiye gönül verenleri sevindirmekle kalmayacağını, Türkiye ile ilgili kötü niyet besleyenlere de cevap teşkil edeceğini belirterek, "Demokrasi ve kalkınma yolculuğumuzun 15. imtihanından da inşallah zaferle çıkacağız." dedi.

AK Parti Belediye Başkan Adayları Tanıtım Toplantısı, Haliç Kongre Merkezi'nde yapıldı.

Toplantıya, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yanı sıra Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nun aralarında bulunduğu bakanlar, AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı, milletvekilleri ve vatandaşlar katıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, üzerinde "Tevazu, Samimiyet, Gayret ile Önce Millet, Önce Memleket" yazılı platformdan katılımcılara hitap ettikten sonra 31 Mart'ta yapılacak Mahalli İdareler Seçimleri'nde yarışacak partisinin 14 büyükşehir ve 26 il belediye başkan adayını açıklayarak, tanıttı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ismini açıkladığı belediye başkan adaylarıyla birlikte ilgili kentin il başkanları ve milletvekillerini de platforma davet etti.

Adaylarla bir süre sohbet eden Erdoğan, başkan adayları, il başkanları ve milletvekilleriyle fotoğraf çektirdi.

- "Her bir arkadaşıma güveniyorum"

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, adayların tamamını açıkladıktan sonra yaptığı konuşmada, şunları söyledi:

"Bu arkadaşlarımız hem sandıkta hem de inşallah seçildiklerinde görevleri başında kendilerinden beklenenleri en güzel şekilde ortaya koyacaklardır. AK Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı olarak her bir arkadaşıma güveniyorum. Yaptıkları çalışmalarda daima yanlarında olacağım. Onlar şehirlerinde biz ülkemizde ve tüm dünyada ortaya koyacağımız gayretle inşallah Türkiye'yi 2023'e hedeflerini yakalamış bir şekilde ulaştıracağız. AK Parti'nin bu seçimlerde alacağı güzel bir sonuç sadece partimize gönül verenleri sevindirmekle kalmayacak, ülkemizle ilgili kötü niyet besleyenlere de cevap teşkil edecektir. Önce AK Parti'yi sonra Türkiye'yi tökezletmek isteyenler bir kez daha hüsrana uğrayacaktır. Demokrasi ve kalkınma yolculuğumuzun 15. imtihanından da inşallah zaferle çıkacağız. Rabb'im yar ve yardımcımız olsun."

- Törenden notlar

Türkiye'nin farklı şehirlerinden gelen partililer, ellerindeki Türk bayrakları ve parti flamalarıyla sevgi gösterilerinde bulunarak, çeşitli sloganlar eşliğinde Erdoğan'a destek verdi.

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması öncesinde salonun ışıkları bir süre kapatılırken, katılımcılar cep telefonları ışıkları eşliğinde "Samanyolu" şarkısını seslendirdi.

Salona, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın portreleriyle, Türk bayrağı ile parti bayrakları asıldı.

Salonun ikinci katında bulunan partililer, İstanbul silueti üzerine "İstanbul haykırırsa, Türkiye şahlanır" yazılı AK Parti logolu dev afiş açtı.

Katılımcılar, programı platforma yerleştirilen iki dev ekrandan da canlı olarak izleme imkanı buldu.

AK Parti Belediye Başkan Adayları Tanıtım Toplantısı<br />

AK Parti Belediye Başkan Adayları Tanıtım Toplantısı<br />

AK Parti Belediye Başkan Adayları Tanıtım Toplantısı<br />

AK Parti Belediye Başkan Adayları Tanıtım Toplantısı<br />

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