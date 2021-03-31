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15'inde evlendirilecekti! Anneden korkunç tehdit: "Seni dağa götürüp orada öldürmek lazım"

31.03.2021 08:37 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Adana'da, babasının arkadaşının oğluyla evlendirilmek istendiği öne sürülen ve evden kaçarak polise sığınan 15 yaşındaki R.B., yurda yerleştirildi. Gözaltına alınan anne, baba ve evlendirilmek istenen nişanlısı ise ifadeleri alındıktan sonra serbest bırakıldı. Öte yandan kızı, annesinin, "Seni dağa götürüp orada öldürmek lazım" diyerek tehdit ettiği öne sürüldü.

15'inde evlendirilecekti! Anneden korkunç tehdit: "Seni dağa götürüp orada öldürmek lazım"

Adana’da babasının arkadaşının oğluyla nişanlandırılan ve zorla evlendirilmek istenen 15 yaşındaki kız çocuğu evden kaçıp polise sığındı. Yurda yerleştirilen kız çocuğunun şikayetçi olduğu anne, babası ve nişanlısı ifadesi alındıktan sonra serbest bırakıldı.

Edinilen bilgiye göre, olay Adana merkez Seyhan ilçesine bağlı Dumlupınar Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, 15 yaşındaki R.B. bir süre önce babasının arkadaşının oğlu ile nişanlandırıldı. Evlenmek değil okumak isteyen kız çocuğuna kısa süre sonra nişanlısı da baskı yapmaya başladı. Bunun üzerine kız çocuğu ailesine evlenmek istemediğini söyledi. Ancak anne ve baba bu durumu kabul etmeyip evlenmek zorunda olduğunu söyledi.

ANNEDEN KORKUNÇ TEHDİT: ''SENİ DAĞA GÖTÜRÜP ORADA ÖLDÜRMEK LAZIM''

R.B. ailesine evlenmek istemediği konusunda diretince annesi kızını, “Seni dağa götürüp orada öldürmek lazım” diyerek tehdit etti. Kız çocuğu ailesini ikna edemeyip nişanlısından da “sokağa çıkma, kimseyle görüşme” baskıları artınca evden kaçtı. Kız çocuğu hiç tanımadığı bir eve sığınarak, “Beni ailem zorla evlendirmek istiyor bana yardım et” diye yalvardı.

Cep telefonu olmadığı için polisi arayamayan kız çocuğuna sığındığı kadın yardım etti. Telefonunu kız çocuğuna verdi. R.B. de polise arayarak “Beni zorla evlendirmek istiyorlar ben evlenmek istemiyorum gelin beni kurtarın” dedi.

DEVLET KORUMASI ALTINA ALINDI

Bunun üzerine polis harekete geçip kız çocuğunun bildirdiği adrese gitti. Polis adresten kız çocuğunu alıp çocuk şube müdürlüğüne götürdü. Kız çocuğu burada yaşadıklarını anlatarak, babası, annesi ve nişanlısından şikayetçi oldu. Kız çocuğu kendisi de devlet korumasına alınarak yurda yerleştirildi. Ailenin ve nişanlısının da ifadesi alınarak bırakıldı.

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(İHA)

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