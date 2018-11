15 Kasım Amerikan Basınından Özetler

New York Times bugün ayrıca sosyal medya devi Facebook'un karşılaştığı krizleri bertaraf etmede nasıl başarısız olduğuyla ilgili bir değerlendirmeye yer veriyor. Gazete, Rusya'nın Amerika'daki seçimlere müdahalesinden, on binlerce kullanıcısının kişisel bilgilerinin seçimlerde manipülasyon aracı olarak kullanmasına, on yılda 2 milyar 200 milyon kullanıcı sayısına ulaşan Facebook'un yöneticileri Mark Zuckerberg ve Sheryl Sandberg'ün şirketin karşılaştığı krizleri iyi yönetemediğini yazıyor. Gazetenin aralarında Facebook yöneticileri, Kongre üyeleri, hükümet yetkilileri ve lobicilerin de olduğu, adlarının gizli kalmasını talep eden 50 kişiyle yaptığı görüşmelerden elde ettiği sonuca göre Zuckerberg ve Sandberg, firmanın karşı karşıya kaldığı krizleri ”geciktir, inkar et, hedef saptır” şeklinde taktiklerle yönetmeye çalıştı. Gazete, Amerika'dan Myanmar'a, Hindistan'dan Almanya'ya birçok uzman ve insan hakları savunucusunun firmanın nefret suçu, hükümet propagandası ve etnik temizlik aracı haline geldiği yönünde uyarılarda bulunduğunu, ancak Zuckerberg ve Sandberg'ün bu uyarılara sırt çevirdiğini kaydediyor.