15 Kasım Amerikan Basınından Özetler

New York Times, Başkan Trump'ın İlk Adım Yasası olarak adlandırılan ve ABD ceza hukukunda önemli değişiklikler yapılmasını öngören partiler üstü yasa tasarısına destek verdiğini açıkladığını yazıyor. Gazete, daha önce Temsilciler Meclisi'nden geçen tasarıya ilaveler yapılarak hazırlanan taslağın, siyahların beyazlara kıyasla orantısız olarak çok daha fazla cezalandırılmasına yol açan 1980 ve 90'lardan kalma federal uygulamalarda değişiklikler öngördüğünü bildiriyor.

Habere göre suç tekerrürünü önlemeye yönelik programlara yeni fonlar ayrılmasını ve zorunlu asgari cezaların indirilmesini içeren tasarı, cezaevlerinde tutuklu on binlerce suçlunun ve gelecekte suç işleyip cezaevine girecek olanların deneyimleri üzerinde etkili olacak. Muhafazakar çevreler, tasarının ABD’de sayıları giderek artan tutukluların bütçe üzerine bindirdiği yükün hafifletilmesi için yeni bir fırsat oluşturduğu görüşünde. Uyuşturucu kullanımı ve satışı gibi, şiddet içerikli olmayan suçların cezalandırılmasında özellikle genç siyah erkeklerin beyazlara oranla daha çok hedef alındığını savunan liberal kesimler ise mevcut yasaların siyahları kasten hedef aldığını düşünüyor. Suçluların ağır şekilde cezalandırılmasını savunan ve suç unsurlarına karşı yumuşak tavır sergilemekten kaçınan Trump'ın yasaya beklenmedik şekilde destek vermesi, hukukçular tarafından, Trump'ın siyah seçmenlerden sınırlı da olsa destek alma çabası olarak görülüyor.