15 Kasım Amerikan Basınından Özetler

New York Times, Başkan Trump'ın İlk Adım Yasası olarak adlandırılan ve ABD ceza hukukunda önemli değişiklikler yapılmasını öngören partiler üstü yasa tasarısına destek verdiğini açıkladığını yazıyor. Gazete, daha önce Temsilciler Meclisi'nden geçen tasarıya ilaveler yapılarak hazırlanan taslağın, siyahların beyazlara kıyasla orantısız olarak çok daha fazla cezalandırılmasına yol açan 1980 ve 90'lardan kalma federal uygulamalarda değişiklikler öngördüğünü bildiriyor.
Habere göre suç tekerrürünü önlemeye yönelik programlara yeni fonlar ayrılmasını ve zorunlu asgari cezaların indirilmesini içeren tasarı, cezaevlerinde tutuklu on binlerce suçlunun ve gelecekte suç işleyip cezaevine girecek olanların deneyimleri üzerinde etkili olacak. Muhafazakar çevreler, tasarının ABD’de sayıları giderek artan tutukluların bütçe üzerine bindirdiği yükün hafifletilmesi için yeni bir fırsat oluşturduğu görüşünde. Uyuşturucu kullanımı ve satışı gibi, şiddet içerikli olmayan suçların cezalandırılmasında özellikle genç siyah erkeklerin beyazlara oranla daha çok hedef alındığını savunan liberal kesimler ise mevcut yasaların siyahları kasten hedef aldığını düşünüyor. Suçluların ağır şekilde cezalandırılmasını savunan ve suç unsurlarına karşı yumuşak tavır sergilemekten kaçınan Trump'ın yasaya beklenmedik şekilde destek vermesi, hukukçular tarafından, Trump'ın siyah seçmenlerden sınırlı da olsa destek alma çabası olarak görülüyor.
New York Times bugün ayrıca sosyal medya devi Facebook'un karşılaştığı krizleri bertaraf etmede nasıl başarısız olduğuyla ilgili bir değerlendirmeye yer veriyor. Gazete, Rusya'nın Amerika'daki seçimlere müdahalesinden, on binlerce kullanıcısının kişisel bilgilerinin seçimlerde manipülasyon aracı olarak kullanmasına, on yılda 2 milyar 200 milyon kullanıcı sayısına ulaşan Facebook'un yöneticileri Mark Zuckerberg ve Sheryl Sandberg'ün şirketin karşılaştığı krizleri iyi yönetemediğini yazıyor. Gazetenin aralarında Facebook yöneticileri, Kongre üyeleri, hükümet yetkilileri ve lobicilerin de olduğu, adlarının gizli kalmasını talep eden 50 kişiyle yaptığı görüşmelerden elde ettiği sonuca göre Zuckerberg ve Sandberg, firmanın karşı karşıya kaldığı krizleri ”geciktir, inkar et, hedef saptır” şeklinde taktiklerle yönetmeye çalıştı. Gazete, Amerika'dan Myanmar'a, Hindistan'dan Almanya'ya birçok uzman ve insan hakları savunucusunun firmanın nefret suçu, hükümet propagandası ve etnik temizlik aracı haline geldiği yönünde uyarılarda bulunduğunu, ancak Zuckerberg ve Sandberg'ün bu uyarılara sırt çevirdiğini kaydediyor.
Washington Post Demokrat Parti'nin deneyimli isimlerinden California temsilcisi Nancy Pelosi'nin Temsilciler Meclisi'nin yeni başkanı olma yolunda engellerle karşılaştığını yazıyor. Gazete, ara seçimlerden zaferle çıkan bazı Demokrat adayların bu zaferlere 78 yaşındaki Pelosi'ye karşı çıkacakları vaatleriyle ulaştığını vurguluyor. Habere göre Pelosi’nin, 3 Ocak'ta toplanacak yeni Temsilciler Meclisi'nde yapılacak oylamada başkan olabilmek için 218 oy toplaması gerekiyor. Ancak şu anda aralarında Kongre'nin yeni ve genç üyelerinin de bulunduğu en az 17 kişi, Pelosi'nin Temsilciler Meclisi başkanlığını desteklemeyeceklerini kaydediyor. 15 yıldan uzun süredir Kongre'deki Demokratlar'ın liderliğini yapan, Kongre'ye seçilen rekor sayıdaki kadın siyasetçi için bağış toplayıp kampanyalar yürüten Pelosi, 2007-2010 arasında da Temsilciler Meclisi'nin başkanlığını yapmış ve bu göreve gelen ilk kadın Kongre üyesi olmuştu. Pelosi, Hillary Clinton'ın başkan seçilmesi durumunda memnuniyetle geri çekileceğini açıklamıştı. Pelosi'yi destekleyenlerse bu senaryonun gerçekleşmediğini, Beyaz Saray'la yürütülen müzakerelerde Trump'la mücadele edebilmek için güçlü bir kadın lidere ihtiyaç olduğunu savunuyor.
Wall Street Journal küresel ekonomik yavaşlamanın kendisini giderek daha çok hissettirdiğini, yavaşlamanın devam etmesinin Amerika'nın güçlü seyreden ekonomisi açısından risk oluşturacağını yazıyor. Habere göre üçüncü çeyrekte Japonya ve Almanya'da üretim daralırken Çin'deki tüketici harcamaları, Ekim ayında son beş ayın en düşük seviyesine indi. Merkez Bankası Başkanı Jerome Powell da dün akşam yaptığı açıklamada çok kötü olmasa da bir yavaşlamanın mevcut olduğunu, bunun kaygı yarattığını söyledi. Habere göre ekonomik büyümeyi engelleyen en kritik ortak payda, Amerika, Çin ve diğer ülkeler arasındaki ticaret savaşları. Gümrük vergilerinin birçok şirketi olumsuz etkilediğini yazan gazete, ticaret konusundaki uluslararası anlaşmazlıkların daha da artacağı korkusunun yayıldığını kaydediyor. Avrupa ekonomisinin lokomotifi sayılan Almanya'nın gayrisafi milli hasılasının üçüncü çeyrekte üç buçuk yıl sonra ilk kez azalması, Japon ekonomisininse bir önceki çeyrekte yüzde üçlük büyümeye karşın üçüncü çeyrekte yüzde 1,2 daralması, kaygı uyandırıyor. Uzmanlar, küresel ekonomik büyümedeki yavaşlamanın Amerikan borsalarındaki gerileme ve petrol fiyatlarındaki düşüşün ardındaki etkenlerden biri olduğunu kaydediyor.
Okuyucu Yorumları 0 yorum