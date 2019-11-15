15 Kasım Amerikan Basınından Özetler

Los Angeles Times, California eyaletinin Santa Clarita kentindeki Saugus Lisesi'nde düzenlenen silahlı saldırının ayrıntılarına geniş yer ayırıyor. Gazete, 16 yaşında bir kız, 14 yaşındaysa bir erkek öğrencinin sadece 16 saniye süren saldırıda yaşamını yitirdiğini, üç öğrencinin yaralandığını, saldırıyı düzenlediği dün 16 yaşına basan saldırganınsa başına sıktığı kurşunla ağır yaralandığını yazıyor. Habere göre okuldaki güvenlik kamerasına yansıyan görüntüler, yetkililerin saldırganın okul çantasının içinde getirdiği 45 kalibrelik tabancayla rastgele mi ateş ettiğini yoksa hedef aldığı öğrencileri mi vurduğunu anlamasına yardımcı olamadı. Polisten yapılan açıklamaya göre saldırı, hiç kimsenin müdahale etmesine fırsat bırakmayacak kadar kısa sürdü. Okulun bulunduğu seçim bölgesini temsil eden ancak yanında çalışan bir Kongre personeliyle ilişkisi olduğu iddiası nedeniyle açılan soruşturma sonrasında istifa eden Temsilciler Meclisi üyesi Katie Hill, Senato'nun silah kontrolüne ilişkin tasarıların gündeme alınmasını engellemesinden ötürü duyduğu öfkeyi dile getirdi. Hill, sosyal medya paylaşımlarında, kendisinin de saldırının düzenlendiği liseden mezun olduğunu belirtti.

Washington Post ise Başkan Trump'ı Amerika'nın Ukrayna'yla olan ilişkilerinde başkanlık yetkisini kötüye kullandığına ilişkin yeni kanıtların ortaya atılmasıyla birlikte azil soruşturmasını yürüten Demokrat Parti'nin elinin güçlendiğini yazıyor. Gazete, Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi'nin şimdiye kadar konuya ilişkin kullandığı en sert dille Trump'ı, kendisine siyasi çıkar sağlamak amacıyla Ukrayna hükümetine baskı yapmak için Amerikan askeri yardımını kullanmakla suçladı ve bunun rüşvet suçu teşkil edeceğini kaydetti. Pelosi böylelikle Trump'ın Ukrayna'yla yaptığı pazarlığı şimdiye kadar tanımlayan Latince hukuk terimi ”quid pro quo”yu bir kenara bırakarak ilk kez anayasal suç sayılacak rüşvet meselesini gündeme getirdi. Pelosi bu değişlikliği, Trump'ın Zelensky'yle yaptığı telefon görüşmesinden bir gün sonra Amerika'nın Avrupa Birliği Temsilcisi Gordon Sondland'la siyasi soruşturmalara ilişkin yaptığı telefon görüşmeye tanık olan Amerika'nın Kiev Büyükelçiliği'nde görevli bir yetkilinin ifadeleri üzerine yaptı. Trump'ın Sondland'la yaptığı ancak hatırlamadığını iddia ettiği telefon görüşmesinin önümüzdeki günlerde azil süreci kapsamında kilit öneme sahip olması bekleniyor. Bunun nedeni, Demokratlar'ın Trump'ın görevden uzaklaştırılması gerektiği şeklindeki iddiasını Başkan'ın bir rüşvet ağı içinde yer aldığı gerekçesiyle güçlendirmek. Kiev Büyükelçiliği'nde görev yapan ve Trump'ın Sondland'la siyasi soruşturmaları konuştuğunu duyduğunu iddia eden David Holmes'un bugün Temsilciler Meclisi'nde kapalı kapılar ardında ifade vermesi bekleniyor. Holmes'un suçlamaları, ilk kez Amerika'nın Ukrayna Büyükelçiliği görevini vekaleten yürüten William Taylor'un Çarşamba günü kamuoyuna açık verdiği ifadesinde gündeme gelmişti.