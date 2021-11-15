15 Kasım Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonucu belli oldu mu? Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonucu sorgulama!

Milli Piyango yetkilileri ve noter eşliğinde gerçekleştirilen Çılgın Sayısal Loto çekilişi 21.30'da başlıyor. Çılgın Sayısal Loto çekilişini Milli Piyango TV (MP TV) üzerinden canlı olarak takip edebilirsiniz. İşte Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonucu sorgulama linki!

ÇILGIN SAYISAL LOTO SONUÇ SORGULAMA

15 Kasım Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonucu henüz belli olmadı. Sonuçlar belli olduğunda haberimiz güncellenecek. Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonucunu Milli Piyango'nun internet adresinden sorgulamak için, "https://www.millipiyangoonline.com/cekilis-sonuclari" linkine gidiniz. Çılgın Sayısal Loto çekilişini canlı izlemek için MP TV'nin, "https://www.millipiyangoonline.com/canli-cekilis-izle" adresine erişim sağlayınız.

ÇILGIN SAYISAL LOTO NASIL OYNANIR?

MPİ tarafından belirlenmiş olan Çılgın Sayısal Loto kurallarına göre birinci kategori olan “6 bilen”, kazanan kombinasyonun 6 numaranın tamamının doğru tahmin edildiği kombinasyonlardır. 6 bilen vatandaşlar büyük ikramiyeyi kazanmaktadır. İkinci kategori olan “5+1 bilen”, kazanan kombinasyonun 5 numarasının doğru tahmin edildiği ve 6’ıncı numaranın “Joker” numarasına eşit olduğu kombinasyonlar olmaktadır.



