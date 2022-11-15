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15 Kasım Süper Loto çekiliş sonuçları açıklandı mı? 15 Kasım Salı Süper Loto çekiliş sonuçları sorgulama ekranı

15.11.2022 18:34 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Süper Loto sonuçlarının açıklanıp açıklanmadığı 15 Kasım Salı akşam saatleriyle beraber merak konusu oldu. Süper Loto çekilişi haftanın üç günü salı, perşembe ve pazar günleri gerçekleşiyor. 15 Kasım 2022 Salı akşamı haftanın ilk Süper Loto çekilişi gerçekleşecek. Peki, 15 Kasım Süper Loto çekiliş sonuçları açıklandı mı? 15 Kasım Salı Süper Loto çekiliş sonuçları sorgulama ekranı...

15 Kasım Süper Loto çekiliş sonuçları açıklandı mı? 15 Kasım Salı Süper Loto çekiliş sonuçları sorgulama ekranı

Süper Loto çekiliş sonuçları şans oyunu severler tarafından dört gözle bekleniyor. Süper Loto oynayan vatandaşlar çekiliş sonuçlarını Milli Piyango'nun resmi sitesinden öğrenebiliyorlar. Süper Loto çekiliş sonuçlarını aşağıdaki link üzerinden ve haberimiz aracılığıyla takip edebilirsiniz.

SÜPER LOTO ÇEKİLİŞ SONUÇLARI 15 KASIM AÇIKLANDI MI?

Milli Piyango İdaresi tarafından haftanın üç günü Salı, Perşembe ve Pazar günleri gerçekleştirilen Süper Loto'nun 15 Kasım akşamı ilk çekilişi gerçekleşecek. Çekiliş sonuçları henüz açıklanmadı. Süper Loto çekilişi saat 21:30 itibariyle çekilmeye başlanacak.

SÜPER LOTO SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI-TIKLAYINIZ

SÜPER LOTO NASIL OYNANIR?

MPİ tarafından düzenlenen Süper Loto, 1 ve 60 arasından 6 adet sayı seçmeye dayalı bir oyun olarak bilinmektedir. Süper Loto'da her seçilen 6 sayı, bir kolon oluşturmaktadır. Tek kolon ücreti ise 3 TL olmaktadır.

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