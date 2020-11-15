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15 Kasım Türkiye koronavirüs tablosu! Bakan Koca paylaştı

15.11.2020 19:12 | Son Güncelleme:
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15 Kasım Türkiye koronavirüs tablosu! Bakan Koca paylaştı

Türkiye'de son 24 saatte 89 kişi koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti. Yeni hasta sayısı ise 3 bin 223 oldu. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Bugün tespit edilen 3.223 yeni hastamız var. Kayıplarımız günlük 100'e yakın. Sağlık çalışanlarımızın gücünün de sağlık alt yapılarının da kapasitesinin bir sınırı var. Tedbirlere uyarak mücadeleye güç verin" mesajını paylaştı. İşte 15 Kasım Türkiye koronavirüs tablosunda son durum...

Sağlık Bakanlığı, Covid-19 bilgilendirme sayfasında Türkiye’deki güncel korona virüs tablosunu paylaştı. Tabloya göre son 24 saatte 89 kişi korona virüsten hayatını kaybederken, toplam can kaybı 11 bin 507’e yükseldi.

Bugün toplam 142 bin 496 test yapılırken, 3 bin 223 kişiye de hasta tanısı konuldu. Bu rakamla beraber toplam hasta sayısı ise 414 bin 278 oldu.

Bugün iyileşen 2 bin 561 kişiyle birlikte iyileşen toplam hasta sayısı 353 bin 663’ye yükseldi. Bu hafta hastalarda zatürre oranının yüzde 4.2, toplam ağır hasta sayısının ise 3 bin 439 olduğu açıklandı.

tablo

İşte Bakan Koca'nın mesajı:

Bugün tespit edilen 3.223 yeni hastamız var. Kayıplarımız günlük 100'e yakın. Sağlık çalışanlarımızın gücünün de sağlık alt yapılarının da kapasitesinin bir sınırı var. Tedbirlere uyarak mücadeleye güç verin.

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