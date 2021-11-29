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15 katlı binanın çatısından kopan parçalar karşısındaki binanın pencerelerinden içeri girdi

29.11.2021 23:54 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Beylikdüzü’nde fırtınanın etkisiyle 15 katlı bir binanın uçan çatısı, metrelerce ötedeki karşı binanın bazı dairelerinden içeri girdi. Çatıdan uçan kalas ve parçalar evlerin içini savaş alanına çevirdi. Olay anını anlatan Umutcan Ünlü, “Ben burada çekyatta istirahat ediyordum. Sesler duydum. Kafamı kaldırıp baktığımda karşıdaki ve onun yanındaki binanın bütün çatısının üstüme geldiğini gördüm. Pencere kırıldı ve tahta parçalarının altında kaldım." dedi.

15 katlı binanın çatısından kopan parçalar karşısındaki binanın pencerelerinden içeri girdi

Olay, saat 13.00 sıralarında Beylikdüzü Barış Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, fırtınanın etkisiyle 15 katlı bir binanın çatısından koparak uçuşan parçalar, metrelerce uzaklıktaki karşısında bulunan binanın bazı dairelerinden içeri girdi.

Çatıdan uçan kalaslardan biri penceresinden içeri girdiği evin duvarına saplanırken, duvara saplanan kalas diğer dairenin içine geçti. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve AFAD ekipleri geldi. Dairelerin içi savaş alanına dönerken, olay sırasında evde olan bazı vatandaşlar ise durumu hafif sıyrıklarla atlattı. Çatının uçma anı ise kameralara da yansıdı.

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"KARŞI BİNANIN ÇATISININ ÜZERİME GELDİĞİNİ GÖRDÜM"

Daha 1 yıllık evli olan ve evinin kullanılamaz hale geldiğini ifade eden Umutcan Ünlü, “Ben burada çekyatta istirahat ediyordum. Sesler duydum. Kafamı kaldırıp baktığımda karşıdaki ve onun yanındaki binanın bütün çatısının üstüme geldiğini gördüm. Pencere kırıldı ve tahta parçalarının altında kaldım. Enkazın altından çıktığımda diğer odalara baktım. Odaların camları patlamış. Dışarı baktığımda yerlerde tahtaları ve devrilen ağaçları gördüm. Rüzgar değil de sanki patlama veya saldırı olduğunu düşündüm. Daha 1 yıllık evliyim. Tüm eşyalarım talan olmuş. Sırtımda ezikler var. Bacaklarıma cam parçaları batmış” dedi.

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"MUTFAĞA GELDİK BAKTIK Kİ KARŞI BİNANIN ÇATISI İÇERİ GİRMİŞ"

Fırtınadan 10 dakika önce diğer odaya geçerek olaydan yara almadan kurtulduklarını söyleyen Fazilet Yılmaz ise, “Oturma odasında oturuyorduk. Çok büyük bir fırtınayla beraber gümbürtü koptu. Üst kattan bir daire koptu gitti. Füze düştü dedik. Mutfağa geldik baktık her taraf kalaslarla dolu. Karşı binanın çatısı olduğu gibi içeri girmiş. Bizim mutfaktan komşunun duvarını delmiş parçalar. 10 dakika önce içeri odaya geçmiştik. Burada her zaman olduğumuz saatler. Eğer burada olsaydık kurtuluş yoktu” diye konuştu.

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Anahtar Kelimeler:
Beylikdüzü
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