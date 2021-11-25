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  4. 15 kez bıçaklandı! Mahkemede söyledikleriyle şoke etti

15 kez bıçaklandı! Mahkemede söyledikleriyle şoke etti

25.11.2021 17:47 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kocaeli'nin Körfez ilçesinde, evde tartıştığı eşi Burhan Emrah Şeker (30) tarafından 15 yerinden bıçaklanarak yaralanan Rabia Buse Şeker (28), duruşmada tutuklu yargılanan eşiyle ilgili şikayetini geri çekmek, evliliğini devam ettirmek istediğini söyledi.

15 kez bıçaklandı! Mahkemede söyledikleriyle şoke etti

Olay, 12 Mayıs'ta Körfez Hacıosman Mahallesi Uygun Sokak’taki apartman dairesinde meydana geldi. Burhan Emrah Şeker ve 7 yıllık eşi Rabia Buse Şeker arasında tartışma çıktı.

KANLAR İÇİNDE KALMIŞTI

Tartışmanın büyüyerek kavgaya dönüşmesi üzerine Burhan Emrah Şeker, mutfaktan aldığı bıçakla eşine saldırdı. Kanlar içinde kalan Rabia Buse Şeker, kapının önüne çıkarak komşularından yardım istedi. Sesleri duyan komşular, Şeker'in elinden bıçağı aldı. Bu sırada ihbar üzerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kanaması olan Rabia Buse Şeker, komşuları tarafından Körfez Devlet Hastanesi’ne götürüldü. 15 yerinden bıçaklanan Şeker, Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne sevk edilerek ameliyata alındı. 14 gün hastanede tedavi gören Rabia Buse Şeker, sağlığına kavuşarak taburcu oldu. Burhan Şeker ise tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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SKANDAL SAVUNMA

Olayla ilgili Kocaeli 6'ncı Ağır Ceza Mahkemesi'nde açılan davanın ilk duruşması görüldü. Duruşmaya tutuklu sanık Burhan Emrah Şeker, eşi Rabia Buse Şeker ve avukatları katıldı. Duruşmada söz alan Burhan Emrah Şeker, tartışma sırasında eşinin kendisine karşı kötü sözler söylediğini ve bunu öfkeyle yaptığını düşündüğünü söyleyerek, amacının eşini öldürmek olmadığını belirtti.

"ALDATIYOR MUSUN? DEDİ, KISKANDIRMAK İÇİN EVET DEDİM"

Duruşmada söz alan Rabia Buse Şeker de eşiyle evliliğinin devam ettiğini belirtip, şikayetini geri çekmek istediğini söyledi. Açtığı boşanma davasından vazgeçtiğini dile getiren Şeker, olay günü telefonda çok vakit geçirdiği için tartıştıklarını söyledi. Şeker, “'Beni aldatıyor musun?' dedi. Ben de kıskandırmak için ‘Evet’ dedim sonra tartıştık. Mutfağa gittim, eşim de arkamdan gelmiş. Kendimi savunmak için bıçağı savurmuş olabilirim. Bıçağı elimden almayı başardı sonrasını hatırlamıyorum” dedi.

20 YILA KADAR HAPİS İSTEMİ

Cumhuriyet savcısı, mütalaasında sanığın 'eşe karşı kasten öldürmeye teşebbüs' suçundan 13 yıldan 20 yıla kadar hapisle cezalandırılmasını talep etti.

Mahkeme heyeti, sanık ve avukatına mütalaaya karşı savunma hazırlamak için süre verilmesini, Burhan Şeker’in tutukluluk halinin devamını kararlaştırıp, duruşmayı 20 Ocak 2022'ye ertelendi. (DHA)

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kadına şiddet Kocaeli
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