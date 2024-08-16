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  4. 15 kişi zor saydı! Aşiret düğününde geline 3 kilo altın, damada 12 milyon TL takıldı

15 kişi zor saydı! Aşiret düğününde geline 3 kilo altın, damada 12 milyon TL takıldı

16.08.2024 16:57
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Van’da Burukiler aşiretinin görkemli düğün töreninde geline 3 kilo altın, damada 12 milyon TL takı takıldı. Masaya konulan paraları 15 kişi saydı. 7 bin kişinin katıldığı düğünde 100’e yakın küçükbaş hayvan kesildi.

Burukiler aşiretine mensup Bayram Bayramoğlu’nun oğlu, iş insanı Gökhan Bayramoğlu’nun kardeşi Özgür Bayramoğlu, iş insanı Abidin Anteroğlu’nun kızı Elif Anteroğlu ile dünya evine girdi. Yurt içi ve yurt dışından yaklaşık 7 bin kişinin katılım sağladığı düğün töreni, son dönemlerin en yoğun katılımlı düğünü olurken, gelin ve damada takılan takılar ise dudak uçuklattı.

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100’e yakın küçükbaş hayvanın kesildiği düğün törenine aşiret liderleri, kanaat önderleri, STK başkanları, iş insanları ve çok sayıda davetli katıldı.

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15 KİŞİ PARALARI SAYDI

4 saat süren takı sonunda damada 12 milyon TL nakit, geline ise 3 kilo altın takılırken, masaya konulan paraları ise 15 kişi saydı.

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Düğün töreni sonunda açıklamada bulunan toy büyüğü Yasin Ertaş ve Yunus Demirel, düğüne katılım sağlayan herkese teşekkür ettiler.

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Düğüne gösterilen rağbetin birlik ve beraberlik açısından önemli olduğuna değinen Ertaş ve Demirel, gelin ve damada bir ömür mutluluklar dilediler. (İHA)

AW268385_07Bu içerik Hande Dağ tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Altın takı aşiret düğünü
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