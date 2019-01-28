15 kişilik minibüste 41 kaçak göçmen yakalandı

VAN,(DHA) - HAKKARİ-Van Karayolu üzerinde şüphe üzerine durdurulan bir minibüste 41 kaçak göçmen yakalandı. Göçmen kaçakçalığı şüphelisi 2 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Gürpınar İlçe Emniyet Amirliği ekipleri, Hakkari-Van Karayolu üzerinde oluşturdukları uygulama noktasında durumundan şüphelenilerek durdurduğu 15 kişilik minibüste, 35 Afganistan, 5 Pakistan, 1 Senegal uyruklu olmak üzere 41 kaçak göçmen yakaladı. Yurda yasadışı yollardan giriş yaptığı tespit edilen kaçak göçmenler İl Göç İdaresi'ne teslim edilirken, göçmen kaçakçılığı yapan 2 şüpheli ise gözaltına alındı. Emniyetteki ifadelerinin ardından adliyeye sevk edilen 2 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.
FOTOĞRAFLI
MEB açıkladı! Gelecek yıl kapatılıyor
Meteoroloji müjdeyi verdi! Sıcaklıklar artıyor
Duyan oraya koştu! 100 metre kuyruk oluştu: Akın ettiler
Bu fotoğraf ülkede kriz yarattı
İYİ Parti milletvekili istifa etti!
MHP'den çizgi film ve oyunlarla ilgili flaş önerge!
Sır ölümün nedeni belli oldu! Ailesi defterini buldu
Maden barajındaki çökmede 58 kişi öldü, yüzlerce kişi kayıp
Instagram kapatılacak mı? Dünyayı sarsan ölüm!
Okuyucu Yorumları 0 yorum