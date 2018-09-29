15 kişilik minibüste 53 düzensiz göçmen

Erzurum'da, 15 kişi kapasiteli bir minibüste 53 düzensiz göçmen yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticareti İle Mücadele Şube Müdürlüğünce yapılan çalışmalar sonucu, Afganistan ve Pakistan uyruklu düzensiz göçmenleri taşıdığı belirlenen S.K'nin kullandığı minibüs Kuzey Çevre Yolu ile otogar arasında durduruldu.

İncelemede 15 kişi kapasiteli olduğu anlaşılan minibüsteki 53 düzensiz göçmenin yanı sıra sürücü S.K. ve bu araca öncülük yaptığı belirlenen O.B. gözaltına alındı.

Emniyetteki ifadelerinin ardından adliyeye sevk edilen S.K. ile O.B. çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Yakalanan 53 düzensiz göçmenin polisteki işlemlerinin ise sürdüğü belirtildi.

