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15 kişilik minibüsten 27 kişi çıktı, say say bitmedi

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.10.2020 11:58 | Son Güncelleme

Antalya’da jandarma tarafından yapılan yol kontrolünde 15 kişilik minibüsten 27 yolcu çıktı.

Antalya’da jandarma tarafından yapılan yol kontrolünde 15 kişilik minibüsten 27 yolcu çıktı. Minibüs trafikten men edilirken, yolculara maske takmadıkları, sürücüye de fazla yolcu alma suçundan toplamda 23 bin 288 TL idari para cezası uygulandı.
Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde; 26 Ekim günü saat 17.00 sıralarında Aksu İlçe Jandarma Komutanlığı sorumluluk bölgesinde bulunan Kurşunlu şelalesi önünde uygulama yapıldı. Uygulama esnasında durdurulan Suriye uyruklu B.Y. isimli şahsın kullandığı istiap haddi 15 kişi olan 07 MA 3466 plakalı minibüs içerisinde yapılan kontrolde 27 Suriye uyruklu şahsın bulunduğu tespit edildi. Araç sürücüsüne 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanununun 65/1a maddesi gereğince; taşıma sınırı üstünde yolcu taşımak suçundan 104TL, Ek-2/1 maddesi gereğince 1228 TL para cezası uygulanarak minibüs 15 gün süreyle trafikten men edildi.
Minibüs sürücüsüne servis araçlarında aracın yolcu kapasitesinin yüzde 50’si kadar yolcu alınabileceği kuralına uymamak suçundan 3 bin 150 TL idari para cezası uygulandı.
Ayrıca minibüs içerisinde bulunan 15 yaş üzeri 21 Suriye uyruklu yolculara Covid-19 tedbirleri kapsamında maske takmadıklarından dolayı Antalya İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu kararına uymadıkları gerekçesiyle her bir kişi için 900 TL olmak üzere 18 bin 900 TL idari para cezası olmak üzere 23 bin 288 TL idari para cezası uygulandı.
Suriye uyruklu şahıslar YTS sorgusu yapıldıktan sonra serbest bırakıldı.

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