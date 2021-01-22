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15 kişilik minibüsten 34 kişi çıktı

22.01.2021 09:53 | Son Güncelleme:
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15 kişilik minibüsten 34 kişi çıktı

Adana’da polisin uygulamasında durdurulan 15 kişilik bir minibüsten 34 tarım işçisinin çıkması polisi bile şaşkına çevirdi.Adana Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri yeni tip korona virüs nedeniyle kent genelinde uygulama başlattı.

Adana’da polisin uygulamasında durdurulan 15 kişilik bir minibüsten 34 tarım işçisinin çıkması polisi bile şaşkına çevirdi.
Adana Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri yeni tip korona virüs nedeniyle kent genelinde uygulama başlattı. Polis, D-400 karayolunda gerçekleştirdiği uygulama sırasında fazla yolcu olduğunu düşündüğü bir minibüsü durdurdu. Ali Delli idaresindeki 15 kişilik minibüsten 34 tarım işçisi çıktı. Polis minibüsten inen şahısları tek tek saydı.
Sürücüye 16 bin 316 lira para cezası kesildi. Ayrıca sürücünün belgesi olmadığı, aday sürücü belgesi olduğu anlaşıldı. Aday sürücü belgesi ise süresiz iptal edildi.
Ayrıca trafikten men edilen araca da el konuldu.

15 kişilik minibüsten 34 kişi çıktı

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