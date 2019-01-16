HABER

15 kişinin yaşadığı dairede yangın çıktı

YAŞAM HABERLERİ  | 16.01.2019 08:45 | Son Güncelleme

İZMİR'in Konak ilçesinde, Cezayir uyruklu 2'si çocuk 15 kişinin yaşadığı apartman dairesinde yangın çıktı.

15 kişinin yaşadığı dairede yangın çıktı

Halil İbrahim KARABIYIK/İZMİR, (DHA)- İZMİR'in Konak ilçesinde, Cezayir uyruklu 2'si çocuk 15 kişinin yaşadığı apartman dairesinde yangın çıktı. Yangında dumandan etkilenen 14 kişi polis tarafından kurtarılırken, balkondan atlayan 1 kişi ise yaralandı.
Kahramanlar Mahallesi Akıncılar Caddesi üzerinde bulunan 5 katlı apartmanın ikinci katında, sabah saatlerinde belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Apartmandan yükselen alevleri görenler durumu itfaiye ve polis ekiplerine bildirdi. Bu sırada evde bulunan bir kişi, panikle ikinci katın balkonundan beton zemine atladı. İhbar üzerine gelen polis ekipleri, evde bulunan ve dumandan etkilenen 14 kişiyi dışarı çıkardı. İtfaiye ekipleri de apartmanın diğer dairelerinde yaşayanları merdivenle tahliye etti. İtfaiye ekipleri tarafından kısa sürede söndürülen yangın hasara neden oldu. Balkondan atlayarak yaralanan 1 kişi ile dumandan etkilenen 14 kişi, sağlık ekipleri tarafından çevredeki hastanelere kaldırılarak tedaviye alındı.
Öte yandan yangının çıktığı apartman dairesinde 2'si çocuk 15 Cezayirli'nin bir arada yaşadığı öğrenildi. Yangının çıkış nedenini belirlemek için soruşturma başlatıldı.

FOTOĞRAFLI

15 kişinin yaşadığı dairede yangın çıktı15 kişinin yaşadığı dairede yangın çıktı15 kişinin yaşadığı dairede yangın çıktı15 kişinin yaşadığı dairede yangın çıktı

Onu görmek için kilometrelerce yol katediyorlar!Onu görmek için kilometrelerce yol katediyorlar!
Ankara'da kar yağışı kazalara neden oldu: 3 yaralıAnkara'da kar yağışı kazalara neden oldu: 3 yaralı
Boşanma davasında tazminat nasıl alınır?Boşanma davasında tazminat nasıl alınır?
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

Yağ aldırmak isteyenler dikkat! Sonrası daha önemli!

Yağ aldırmak isteyenler dikkat! Sonrası daha önemli!

Alkol alıp öyle birine mesaj attı ki sonrası korkunç!

Alkol alıp öyle birine mesaj attı ki sonrası korkunç!

Acele edin! Bu cep telefonlarındaki fiyatlar stokları tüketiyor!

Acele edin! Bu cep telefonlarındaki fiyatlar stokları tüketiyor!

Liselilerin kavgasını ayırmak istedi! Sonrası korkunç

Liselilerin kavgasını ayırmak istedi! Sonrası korkunç

Hamama giden 18 kadın hastanelik oldu!

Hamama giden 18 kadın hastanelik oldu!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Adana'daki sır ölümün ardından dram çıktı: Kimseye acı çektirmek istemiyorum!

Adana'daki sır ölümün ardından dram çıktı: Kimseye acı çektirmek istemiyorum!

Boşanma davasında tazminat nasıl alınır?

Boşanma davasında tazminat nasıl alınır?

Sivas'ta fuhuş operasyonu: 4'ü kadın 5 kişiye gözaltı

'Çek çek soyunayım valla, çek'

Mertcan'ın ölümü Türkiye'yi yasa boğmuştu! Cani babanın ifadesi ortaya çıktı

Türkiye'yi yasa boğmuştu! Cani babanın ifadesi ortaya çıktı

Hurdacıda kesilen aletten yayılan 'koku' panik yarattı

Kokusu her yeri sardı! Panik anları...

'İhbar ettin' tartışmasında silahlar konuştu: 5 yaralı

'İhbar ettin' tartışmasında silahlar konuştu: 5 yaralı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.