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15 KİŞİNİN YAŞADIĞI DAİREDE YANGIN ÇIKTI

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.01.2019 09:17 | Son Güncelleme

İZMİR'in Konak ilçesinde, Cezayir uyruklu 2'si çocuk 15 kişinin yaşadığı bir apartman dairesinde bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

İZMİR'in Konak ilçesinde, Cezayir uyruklu 2'si çocuk 15 kişinin yaşadığı bir apartman dairesinde bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangında dumandan etkilenen 14 kişi polis tarafından kurtarılırken, 1 kişi de balkondan atladığı için yaralandı. Kahramanlar Mahallesi Akıncılar Caddesi üzerinde bulunan 5 katlı bir apartmanın ikinci katında sabah saatlerinde yangın çıktı. Apartmandan yükselen alevleri görenler durumu itfaiye ve polis ekiplerine bildirdi. Bu sırada evde bulunan bir kişi panikle ikinci katın balkonundan beton zemine atladı. İhbar üzerine gelen Konak asayiş ekipleri, evde bulunan ve dumandan etkilenen 14 kişiyi dışarı çıkardı. İtfaiye ekipleri de apartmanda yaşayanları merdivenle tahliye etti. İtfaiye ekipleri tarafından kısa sürede söndürülen yangında maddi hasar oluştu. Balkondan atlayarak yaralanan ve dumandan etkilenen 14 kişi sağlık ekipleri tarafından çevredeki hastanelere kaldırılarak tedaviye alındı.
Öte yandan yangının çıktığı apartman dairesinde 2'si çocuk 15 Cezayirlinin bir arada yaşadığı öğrenildi. Yangının çıkış sebebini belirlemek için soruşturma başlatıldı.

Görüntü Dökümü:
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- Yanan evden görüntü
- Ekiplerin çalışmasından görüntü
- Dumandan etkilenenlerden görüntü
- Tahliye işleminden görüntü
- Genel ve detay görüntü
Haber-Kamera: Halil İbrahim KARABIYIK / İZMİR, (DHA)

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