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"15. Konya Uluslararası Mistik Müzik Festivali"

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.09.2018 22:50 | Son Güncelleme

Hazreti Mevlana'nın 811'inci doğum yılı etkinlikleri kapsamında düzenlenen festivalde, bugün İstanbul Tarihi Türk Müziği Topluluğu tarafından sahnelenen Cerrahi ayini izleyenlerin beğenisini kazandı

Hazreti Mevlana'nın 811'inci doğum yılı etkinlikleri kapsamında düzenlenen "15'inci Konya Uluslararası Mistik Müzik Festivali"nde, İstanbul Tarihi Türk Müziği Topluluğu tarafından sahnelenen Cerrahi ayini büyük beğeni topladı.

Valilik ile Kültür ve Turizm İl Müdürlüğünce organize edilen festivalin 2'nci gününde, Mevlana Kültür Merkezi Sultan Veled Salonu'nda, İstanbul Tarihi Türk Müziği Topluluğunca gerçekleştirilen Cerrahi ayini, yaklaşık 2 bin kişi tarafından izlendi.

Kültür ve Turizm İl Müdürü Abdüssettar Yarar, program öncesinde yaptığı konuşmada, festivale destek veren, katılan sanatçılara ve izleyicilere teşekkür etti.

Her geçen yıl festivali izlemeye daha fazla kişinin geldiğini belirten Yarar, "Birkaç yıl önce dünyadaki büyük kültür ve müzik lobileri, Konya Mistik Müzik Festivali'ni dünyanın en önemli 8'inc mistik müzik festivali olarak tescil etmişti. Son yapılan değerlendirmede ise dünyanın en iyi 3 mistik müzik festivali arasında gösterildi." ifadelerini kullandı.

Abdüssettar Yarar, Konya Mistik Müzik Festivali'nin dünyada bilinirliğinin arttığına dikkati çekerek, Türkiye'nin tanıtımı açısından da çok önemli bir etkinlik haline geldiğini vurguladı.

Çok sayıda yerli ve yabancı turistin festivali takip ettiğini dile getiren Yarar, "Dünyanın farklı köşelerinden müzikseverlerin Konya'ya gelmesi bizleri mutlu ediyor." diye konuştu.

- Uluslararası Konya Mistik Müzik Festivali

Festivale şu ana kadar 47 ülkeden 133 grup ile yüzlerce sanatçı katıldı. Bu yıl 15'incisi düzenlenen festivale Özbekistan, Azerbaycan, Afganistan, İran, Irak-Kerkük, Fas, Lübnan, İspanya ve Türkiye'den sanatçı ve müzik toplulukları katılıyor.

Mevlana Kültür Merkezi Sultan Veled Salonu ve Selçuklu Kongre Merkezi'nde düzenlenecek konserlerin programı şöyle:

22 Eylül Cumartesi: (Afganistan) Daud Khan Sadozai

23 Eylül Pazar: (Fas) Redwan El Asmar

24 Eylül Pazartesi: (Lübnan) Dalina Jabbour

25 Eylül Salı: (İran) Şems Topluluğu

26 Eylül Çarşamba: (İspanya) Arianna Savall

27 Eylül Perşembe: (Irak) Kerkük Dedeler Yadigarı Topluluğu

28 Eylül Cuma: (Azerbaycan) Zabit Nebizade

29 Eylül Cumartesi: Konya Türk Tasavvuf Müziği Topluluğu, (Özbekistan) Munojot Yo'lchiyeva

30 Eylül Pazar: Alimoğlu "Ruhun Dansı" Topluluğu

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Uluslararası Mistik Müzik Festival

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