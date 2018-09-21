"15. Konya Uluslararası Mistik Müzik Festivali"

Hazreti Mevlana'nın 811'inci doğum yılı etkinlikleri kapsamında düzenlenen "15'inci Konya Uluslararası Mistik Müzik Festivali"nde, İstanbul Tarihi Türk Müziği Topluluğu tarafından sahnelenen Cerrahi ayini büyük beğeni topladı.

Valilik ile Kültür ve Turizm İl Müdürlüğünce organize edilen festivalin 2'nci gününde, Mevlana Kültür Merkezi Sultan Veled Salonu'nda, İstanbul Tarihi Türk Müziği Topluluğunca gerçekleştirilen Cerrahi ayini, yaklaşık 2 bin kişi tarafından izlendi.

Kültür ve Turizm İl Müdürü Abdüssettar Yarar, program öncesinde yaptığı konuşmada, festivale destek veren, katılan sanatçılara ve izleyicilere teşekkür etti.

Her geçen yıl festivali izlemeye daha fazla kişinin geldiğini belirten Yarar, "Birkaç yıl önce dünyadaki büyük kültür ve müzik lobileri, Konya Mistik Müzik Festivali'ni dünyanın en önemli 8'inc mistik müzik festivali olarak tescil etmişti. Son yapılan değerlendirmede ise dünyanın en iyi 3 mistik müzik festivali arasında gösterildi." ifadelerini kullandı.

Abdüssettar Yarar, Konya Mistik Müzik Festivali'nin dünyada bilinirliğinin arttığına dikkati çekerek, Türkiye'nin tanıtımı açısından da çok önemli bir etkinlik haline geldiğini vurguladı.