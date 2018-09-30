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"15. Konya Uluslararası Mistik Müzik Festivali"

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.09.2018 22:00 | Son Güncelleme

Hazreti Mevlana'nın 811. doğum yıl dönümü etkinlikleri kapsamında düzenlenen festival, final konseriyle sona erdi

Türk-İslam mutasavvıfı ve şairi Mevlana Celaleddin-i Rumi'nin 811. doğum yıl dönümü etkinlikleri kapsamında düzenlenen "15. Konya Uluslararası Mistik Müzik Festivali" final konseriyle sona erdi.

Konya Valiliği ile İl Kültür ve Turizm Müdürlüğünce organize edilen ve 10 gün süren festival, Mevlana Kültür Merkezi'nde Alimoğlu "Ruhun Dansı" topluluğunca verilen konserle tamamlandı.

Eski İçişleri Bakanı Beşir Atalay, Mevlana'nın 22. kuşaktan torunu Esin Çelebi Bayru ve çok sayıda yerli ve yabancı turist konseri izledi.

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"15. Konya Uluslararası Mistik Müzik Festivali" final konseri

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