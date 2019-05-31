“15 liraya baklava olmaz”

Sivas Yiyecek Maddeleri Yapanlar ve Satanlar Odası Başkanı Mehmet Akgül, yaklaşan Ramazan Bayramı öncesi sağlıksız koşullarda üretilen tatlılar konusunda vatandaşlara önemli uyarılarda bulundu.

Son yıllarda şerbetli tatlılarda kullanılan malzemelerin maliyetlerindeki artışın tatlı fiyatlarını etkilediğini dile getiren Akgül, bu durumun hijyen ve kaliteden yoksun, insan sağlığına zarar verecek tatlı üretiminin yapıldığı merdiven altı yerlerin sayısında artışa neden olduğunu belirtti. Piyasada kilosu 15 liraya baklava satan işletmelerin bulunduğuna dikkat çeken Akgül, kalitesiz ürünlerin ucuz olduğu için tercih edilmemesi gerektiğini vurguladı.

“Sağlığınızı tehlikeye atmayın”

Vatandaşların tatlı alırken ilk tercihini bildikleri esnaftan yana kullanması gerektiğini söyleyen Akgül, “Ucuz diye düşük fiyatlı tatlılara rağbet edip sağlığınızı tehlikeye atmayın. Kalitesiz ve hijyenden uzak, merdiven altı satışlardan kaçınalım” dedi.

“50 liranın altında olan baklava kalitesizdir”

Merdiven altı olarak tabir edilen yerlerde üretilen baklavanın insan sağlığına ciddi zararlarının olduğunu söyleyen Akgül, “Bugünkü şartlarda kilosu 40-50 liranın altında olan baklavaları almayalım, insanlara tavsiyemiz bu olsun. Zaten tereyağı fiyatları 45-50 lira. Fıstığın 200 lira, cevizin 50 lira olduğu yerde 15 veya 25 liraya baklava olmaz. Kilosu 50 liranın altında olan baklavalar kalitesizdir. Buna dikkat etmek lazım. Baklavada iyi bir yağ kullanılmıyorsa midenizi, karaciğerinizi bozar. Glikoz kullanılıyorsa eğer glikoz karaciğerde depolanır ve insan vücudundan atılmaz, hastalık yapar. Yani ucuz tatlı alayım derken sağlığınızdan olabilirsiniz, buna dikkat etmek lazım” diye konuştu.