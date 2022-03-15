15 Mart 2022 Salı hava nasıl olacak? Meteoroloji Genel Müdürlüğü 5 günlük hava durumu raporunu yayımladı! İşte 15 Mart - 19 Mart İstanbul'da hava durumu...

15 Mart 2022 Salı gününün hava durumu işe gitmek için yola çıkacak kişiler ile dışarıda halletmeleri gereken işleri olan vatandaşlar tarafından internette araştırılıyor.Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada ülke genelinde havaların soğuyacağı, Cuma gününden itibaren karla karışık yağmur görüleceği ve yağışların 4 gün boyunca süreceği kaydedildi. Peki 15 Mart 2022 Salı hava nasıl olacak? 15 Mart - 19 Mart İstanbul'da hava durumu bilgilerini sizler için derledik.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemizin genelinin parçalı ve çok bulutlu, İç Anadolu’nun güney ve doğusu, Karadeniz, Doğu Anadolu, Güneydoğu Anadolu’nun doğusu ile İstanbul, Kocaeli, Sakarya, Bilecik ve Eskişehir çevrelerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Ordu ve Giresun’un iç kesimleri, Rize çevreleri ve Artvin’in kıyı kesimlerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın Akdeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’nun batısında kuzeyli yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına (40-90 km/sa) şeklinde eseceği tahmin ediliyor. Karadeniz'in iç ve yüksek kesimleri ile Doğu Anadolu'da yüksek kar örtüsüne sahip eğimli bölgelerde çığ riski bulunmaktadır. Kuzey, iç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı bekleniyor.
HAVA SICAKLIĞI: Sıcaklıklarda önemli bir değişiklik olmayacağı, ülkemiz genelinde mevsim normallerinin altında seyretmeye devam edeceği tahmin ediliyor.
RÜZGAR: Genellikle kuzeyli, güneydoğu kesimlerde güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette; Akdeniz'in iç kesimleri ile İç Anadolu'nun güney ve doğusunda kuzeyli yönlerden, kuvvetli ve kısa süreli fırtına (40-90 km/saat) şeklinde esmesi bekleniyor.
KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Yağışların; Ordu ve Giresun’un iç kesimleri, Rize çevreleri Artvin’in kıyı kesimlerinde yerel olarak kuvvetli ve yer yer yoğun kar şeklinde olması beklendiğinden ulaşımda aksamalar, su baskını, sel, yüksek kesimlerde buzlanma ve don gibi yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.
ÇIĞ TEHLİKESİ UYARISI: Doğu Karadeniz'in iç ve yüksek kesimleri ile Doğu Anadolu'da yüksek kar örtüsü bulunan eğimli yamaçlarda çığ riski olmasından dolayı meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.
BUZLANMA VE DON OLAYI UYARISI: Ülkemiz genelinde buzlanma ve don olayı beklendiğinden yaşanabilecek olumsuz şartlara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.
RÜZGAR UYARISI: Rüzgârın; Akdeniz'in iç kesimleri ile İç Anadolu'nun güney ve doğusunda kuzeyli yönlerden, kuvvetli ve kısa süreli fırtına (40-90 km/saat) şeklinde esmesi beklendiğinden ulaşımda aksamalar, kar örtüsüne sahip yüksek kesimlerde yerdeki karın savrulması sonucu tipi ve çatı uçması gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.
MARMARA BÖLGESİ
Parçalı ve çok bulutlu, İstanbul, Kocaeli, Sakarya ve Bilecik çevrelerinin karla karışık yağmurlu ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde bölge genelinde buzlanma ve don olayı bekleniyor.
ÇANAKKALE 0°C, 9°C
Parçalı bulutlu
İSTANBUL 0°C, 6°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde hafif akrlakarışık yağmur ve kar yağışlı
KIRKLARELİ -4°C, 8°C
Parçalı ve çok bulutlu
KOCAELİ -2°C, 6°C
Parçalı ve çok bulutlu, karla karışık yağmur ve kar yağışlı
EGE BÖLGESİ
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde buzlanma ve don olayı bekleniyor.
A.KARAHİSAR -8°C, 3°C
Parçalı ve az bulutlu
DENİZLİ -2°C, 9°C
Parçalı ve az bulutlu
İZMİR 2°C, 12°C
Parçalı ve az bulutlu
MANİSA 0°C, 10°C
Parçalı ve az bulutlu
AKDENİZ BÖLGESİ
Parçalı ve az bulutlu, doğusunun yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin iç kesimlerinde buzlanma ve don olayı bekleniyor. Rüzgârın, iç kesimlerinde kuzeyli yönlerden kuvvetli ve yer yer fırtına(40-90 km/saat) şeklinde esmesi bekleniyor.
ADANA 2°C, 12°C
Parçalı ve çok bulutlu
ANTALYA 5°C, 14°C
Parçalı ve az bulutlu
HATAY -2°C, 10°C
Parçalı ve çok bulutlu
ISPARTA -6°C, 4°C
Parçalı ve az bulutlu
İÇ ANADOLU BÖLGESİ
Parçalı yer yer çok bulutlu, güney ve doğusu ile Eskişehir çevrelerinin hafif kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde buzlanma ve don olayı bekleniyor.
ANKARA -5°C, 4°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu
ESKİŞEHİR -5°C, 3°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, hafif kar yağışlı
KAYSERİ -10°C, -1°C
Parçalı ve çok bulutlu, hafif kar yağışlı
KONYA -6°C, 0°C
Parçalı yer yer çok bulutlu, hafif kar yağışlı
BATI KARADENİZ BÖLGESİ
Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölge genelinde buzlanma ve don olayı bekleniyor.
BOLU -6°C, 1°C
Parçalı ve çok bulutlu, hafif kar yağışlı
DÜZCE -1°C, 5°C
Parçalı ve çok bulutlu, hafif karla karışık yağmur ve kar yağışlı
KASTAMONU -7°C, 2°C
Parçalı ve çok bulutlu, hafif kar yağışlı
ZONGULDAK 2°C, 6°C
Parçalı ve çok bulutlu, hafif kar yağışlı
ORTA ve DOĞU KARADENİZ BÖLGESİ
Çok bulutlu, bölge genelinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Ordu ve Giresun’un iç kesimleri, Rize çevreleri ve Artvin’in kıyı kesimlerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor. Gece ve sabah saatlerinde bölge genelinde buzlanma ve don olayı bekleniyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yüksek kar örtüsü bulunan eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır.
RİZE 1°C, 4°C
Çok bulutlu, karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor.
SAMSUN 0°C, 6°C
Çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı
TOKAT -4°C, 2°C
Çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı
TRABZON 1°C, 5°C
Çok bulutlu, karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor.
DOĞU ANADOLU BÖLGESİ
Çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde buzlanma ve don bekleniyor. Yüksek kar örtüsü bulunan eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır.
ERZURUM -12°C, -4°C
Çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı
KARS -12°C, -4°C
Çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı
MALATYA -5°C, 3°C
Çok bulutlu, bu akşam saatlerinde hafif karlakarışık yağmur ve yüksekleri kar yağışlı
VAN -7°C, 2°C
Çok bulutlu, aralıklı ve hafif kar yağışlı
GÜNEYDOĞU ANADOLU BÖLGESİ
Çok bulutlu, doğusunun aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu, kuzey ve doğu kesimlerinin yer yer kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde sabah ve gece saatlerinde buzlanma ve don olayı bekleniyor.
DİYARBAKIR -2°C, 8°C
Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu, yüksekleri kar yağışlı
GAZİANTEP -5°C, 5°C
Çok bulutlu
SİİRT -4°C, 4°C
Çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmurlu, yüksekleri kar yağışlı
ŞANLIURFA -1°C, 7°C
Çok bulutlu, doğusunun aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu, yüksekleri kar yağışlı
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından 5 günlük hava durumu tahmin raporu yayımlandı.
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