HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. 15 Mart Salı deprem mi oldu? Bugün nerede deprem oldu? AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi!

15 Mart Salı deprem mi oldu? Bugün nerede deprem oldu? AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi!

15.03.2022 06:42 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

15 Mart Salı deprem listesi haftanın ikinci gününde yaşadıkları şehirlerde sarsıntı hisseden vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Muş, Elazığ, Erzurum, Sakarya ve Isparta gibi illerde sarsıntı gerçekleşti. 15 Mart Salı günü gerçekleşen depremlerin şiddetine haberimizde ayrıntılı olarak yer verdik. İşte 15 Mart 2022 Salı AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi...

15 Mart Salı deprem mi oldu? Bugün nerede deprem oldu? AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi!

15 Mart Salı günü Kandilli Rasathanesi'nin verilerine göre; Muş, Elazığ, Erzurum, Sakarya ve Isparta gibi illerde sarsıntı meydana geldi. 15 Mart Salı Kandilli Rasathanesi son depremler listesi bu şehirlerde yaşan kişiler tarafından internetten araştırılıyor. 15 Mart 2022 Salı AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi ve detaylar haberimizde...

15 MART AFAD VE KANDİLLİ RASATHANESİ DEPREMLER LİSTESİ

2022.03.15 06:13:01 38.9425 41.9553 8.7 -.- 2.0 -.- OGLAKKAYA-BULANIK (MUS) İlksel
2022.03.15 05:15:27 37.9103 27.2320 4.9 -.- 2.0 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel
2022.03.15 05:07:04 38.9310 41.9978 13.8 -.- 1.8 -.- YOKUSBASI-BULANIK (MUS) İlksel
2022.03.15 05:06:33 38.9723 42.0577 9.1 -.- 1.9 -.- MOLLAKENT-BULANIK (MUS) İlksel
2022.03.15 04:52:46 37.8628 26.8745 5.0 -.- 2.1 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel
2022.03.15 03:58:38 39.1480 40.1278 22.8 -.- 2.2 -.- KORUDIBI-KARAKOCAN (ELAZIG) İlksel
2022.03.15 03:17:25 39.6183 41.1778 9.3 -.- 1.5 -.- TURNAGOL-TEKMAN (ERZURUM) İlksel
2022.03.15 02:55:40 39.4117 26.2717 6.2 -.- 1.6 -.- MIDILLI ADASI (EGE DENIZI) İlksel
2022.03.15 01:57:21 38.4095 31.0988 1.0 -.- 1.2 -.- CAMHARMAN-YALVAC (ISPARTA) İlksel
2022.03.15 01:42:08 40.7418 30.7380 15.9 -.- 1.5 -.- SULEYMANIYE-HENDEK (SAKARYA) İlksel
2022.03.15 01:15:47 38.3378 29.8478 5.3 -.- 2.0 -.- CAGLAYAN-CIVRIL (DENIZLI) İlksel
2022.03.15 00:23:15 39.6625 41.0975 26.9 -.- 1.1 -.- KARASEYH-CAT (ERZURUM) İlksel

SON DEPREMLER TÜRKİYE KANDİLLİ RASATHANESİ


Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesinin internet sitesinden son depremlerin listesine ulaşılabilmektedir. Burada depremin büyüklüğü, şiddeti, nerede meydana geldiği ve derinliğine ilişkin bilgiler verilmektedir.

Son depremleri görmek için tıklayınız www.koeri.boun.edu.tr/scripts/lst5.asp

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Kapısını kırarak girdi, kız arkadaşına dehşeti yaşattıKapısını kırarak girdi, kız arkadaşına dehşeti yaşattı
İlk kez Türkiye'de! Anıtkabir defterine dikkat çeken notİlk kez Türkiye'de! Anıtkabir defterine dikkat çeken not
Mezarlıkta define kazısında yakalandı! Kimliği şaşkına çevirdiMezarlıkta define kazısında yakalandı! Kimliği şaşkına çevirdi
Anahtar Kelimeler:
deprem kandilli rasathanesi Elazığ Muş Sakarya
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Vali'den tayin isteyen öğretmenlere sert çıkış: Çok ayıp

Vali'den tayin isteyen öğretmenlere sert çıkış: Çok ayıp

Esir alınan Rus askeri Putin'e 'yoldaş' diyerek seslendi: Savaşı kaybettik

Esir alınan Rus askeri Putin'e 'yoldaş' diyerek seslendi: Savaşı kaybettik

Rusya'dan yeni karar! Gıda ürünlerine ihracat yasağı

Rusya'dan yeni karar! Gıda ürünlerine ihracat yasağı

NATO açıkladı! 30 bin asker, yüzlerce savaş gemisi ve uçak...

NATO açıkladı! 30 bin asker, yüzlerce savaş gemisi ve uçak...

Galatasaray-Beşiktaş maçı bitti ortalık karıştı!

Galatasaray-Beşiktaş maçı bitti ortalık karıştı!

Küvetten çıplak poz paylaştı! Gülşen'e selam çaktı

Küvetten çıplak poz paylaştı! Gülşen'e selam çaktı

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.