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15 Mart su kesintisi olan ilçeler hangileridir? İstanbul'da sular ne zaman gelecek? 15 Mart 2022 Salı

15.03.2022 07:15 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

15 Mart su kesintisi olan ilçeler listesi haftanın ikinci gününde de en çok araştırılan konuları arasında bulunuyor. İSKİ arıza ve bakım çalışmaları nedeniyle su kesintisi yaşanacak ilçe ve noktaları her gün güncel olarak açıklıyor. 15 Mart su kesintisi olan ilçeler hangileridir? İstanbul'da sular ne zaman gelecek? soru ve konu başlıkları merak konusu oldu. İşte 15 Mart 2022 Salı İstanbul'da su kesintisi olan ilçeler listesi...

15 Mart su kesintisi olan ilçeler hangileridir? İstanbul'da sular ne zaman gelecek? 15 Mart 2022 Salı

15 Mart su kesintisi olacak ilçeler listesi İstanbul'un farklı ilçe ve semtlerinde arıza ve bakım çalışmaları nedeniyle su kesintisi yaşanma ihtimaline karşı önlem almak isteyen kişiler tarafından araştırılmaya başlandı. İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (İSKİ) web sitesinde her gün güncel listeye yer veriyor. Peki 15 Mart su kesintisi olan ilçeler hangileridir? İstanbul'da sular ne zaman gelecek? İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) tarafından 15 Mart 2022 Salı günü için yapılan su kesintisi açıklamasının detaylarına haberimizde yer verdik.

15 MART SU KESİNTİSİ OLAN İLÇELER HANGİLERİ?

15 Mart 2022 Salı günü için İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi'nin internet sitesinde yer alan bilgiye göre İstanbul'da arıza kesintisi yüzünden su verilemeyen ilçe ya da mahalle bulunmamaktadır.

İSTANBUL’DA SULAR NE ZAMAN GELECEK? 15 MART 2022 SALI

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi'nden yapılan açıklamada kayıtlı arıza kesinti bilgisi yoktur ifadesine yer verilirken zaman zaman arızaların giderilmesinin ardından depoların ve isale hatlarının tam olarak istenen basınca ulaşmasının gecikebileceği ve bu sebeple kullanım yoğunluğundan dolayı gecikmeli olarak su alınabileceği kaydedildi.

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi güncel 'arıza kesinti' sayfasına aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz:

https://www.iski.istanbul/web/tr-TR/ariza-kesinti

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Anahtar Kelimeler:
İstanbul İSKİ
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