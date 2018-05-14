Yeniay-Boğa burcunda doğuyor! Doğru zaman, doğru yer, doğru tercih

KOÇ Sevgili Koçlar, 15 Mayıs saat 14:48 Boğa burcunda doğacak Yeniay finansal konularda şans verir. Berekettir ve işlerin açılmasını sağlar. Planlanan işler, ticari ve yatırımla ilgili projelerin yürürlüğe konmasında destekleyicidir. Kazancınız ve kaynaklarınızı uygun alanlarda değerlendirir, çıkarlarınızı kollarsınız. Eğer kafanıza bir şeyi koymuş, elde etmek için uygun bir zaman bekliyordum diyorsanız, işte size en uygun zaman. Elinizden bir şey kurtulmaz, elde edersiniz. Bu Yeniay, ihtiyaçların karşılanmasında size olanaklar sunacak. Sabırlı, son derece kararlı, azimli şekilde işinize odaklanacaksınız. Yeniayın yöneticisi Venüs birkaç gün sonra Yengeç burcunda ilerleyecek. Bu da gösteriyor ki, ailemiz kutsal değerimiz ve onların varlığı baş tacımız. Aynı şekilde yuvamız, geleceğimiz bizim için kıymetli. Bu nedenle Yeniayda, ailenizle olan ilişkinizin özünde sizin maddi ve iş başarılarınız kriter olarak kabul edilecek. Siz eğer kendi ayaklarınızın üzerinde duruyor, kendinize yettiğiniz gibi, ailenize de destek veriyorsanız kendinizi mutlu hissedeceksiniz. Zaten bu Yeniayda Koçların hırslı oluşunun en önemli nedeni, para ve güç sahibi olmak içindir.

BOĞA Sevgili Boğalar, 15 Mayıs saat 14:48 itibariyle burcunuzda doğacak Yeniay, başarılı olmak, arzu edilen hedefe ulaşmak, hatta çok daha yükseğe ulaşmak adına olumlu zamanı işaret eder. Bu Yeniayda, kendinizi ve ilişkinizi, hayatınızı ve amacınızı net bir şekilde belirlersiniz. Kontrol elinizdedir ve beraberliğinizi yönlendirme gücünüz yüksektir. Evlilik kararı verilebilir, uzun bir ilişkiye başlanabilir veya sorunlar varsa bunlar kolaylıkla çözülür. Yeniayın yöneticisi Venüs cumartesi günü Yengeç burcunda ilerleyecek. Eğitim veya iş konularında çevrenizle ilişkiniz güçleniyor. Bir yere taşınabilirsiniz. Bir projeye başlayabilirsiniz. Aileyi, çocukları ilgilendiren bir işe adım atabilirsiniz. Eğitim alanında görev alabilir, rehberlik edebilirsiniz. Seyahate çıkabilir, ailenize ait bir mülkle alakalı işleri halledebilirsiniz. İKİZLER Sevgili İkizler, 15 Mayıs saat 14:48 itibariyle Boğa burcunda doğacak Yeniayda, güven olgusu sizin için çok önemlidir. Hayatınız, kararlarınız ve durumunuzla ilgili hiçbir şeyi şansa bırakmamanız gerektiğini bilirsiniz. Gizli aşk ilişkileri veya mesleki sıkıntılar bu Yeniayda sizi daha fazla düşündürür. Şartları size uygun iş imkanlarını araştırırsınız. Dış baskılar, zorlamalarla başa çıkabilmek için bu Yeniay bir uyarı, kendine gelme ve farkındalıktır.

Bir başka önemli husus, Yeniayın yöneticisi Venüsün cumartesi günü Yengeçte seyrine başlamasıdır. Bu durum güvence elde etmek amaçlı mülk sahibi olmanın, yatırım yapmanın, ailenize ait bir mülkü satarak payınıza düşeni almanın işaretçisidir. Finansal konularda uzun uzun düşünmenizi tavsiye ediyorum. Tedbirli olmak, iyice araştırmak yararlı olur. Bu Yeniay biriktirmenin, tasarruf yapmanın göstergesidir. Dünyanın türlü hali var diyerek güvenceyi önemsediğiniz zamandır. YENGEÇ Sevgili Yengeçler, 15 Mayıs saat 14:48 itibariyle Boğa burcunda doğacak Yeniayda, size fayda sağlamayacak hiçbir proje, ilişki ve durum içinde yer almazsınız. Bu açıdan gayet olumlu bir Yeniay diyebiliriz. Seçtiğiniz arkadaşlarınız, çalıştığınız iş, el attığınız her şeyde kazanç elde etmeye yönelik düşünecek, ona göre değerlendirmede bulunacaksınız. Aşkta, çocuk sahibi olmada, çocuklarla ilgili konularda ve yeteneğinizi değerlendirmede bu Yeniay olumlu kararların verilmesini sağlayıcıdır. Aşık olabilirsiniz, cinselliği daha fazla önemsersiniz ve gönül verdiğiniz işe tutkuyla bağlanırsınız.

Bu Yeniayın sizin açınızdan bir başka güçlendirici yanı, Venüsün Cumartesi günü burcunuzda seyrine başlamasıdır. Böylece tutumluluk başta olmak üzere, güvence elde etmek amaçlı girişimlerde başarılı olunur. Ev sahibi olmak, sevdiklerinizi garanti altına almak, aileye sahip çıkmak kolaylaşıyor. Ayrıca sağlıklı yaşama ilginiz yükseliyor. Bu zararlı alışkanlıklardan sizi uzaklaştırıcı ve koruyucu olacaktır. ASLAN Sevgili Aslanlar, 15 Mayıs saat 14:48 itibariyle Boğa burcunda doğacak Yeniay, kariyer ve ailevi konularda sizi başarılı olmaya teşvik eder. Yaptığınız işin getirisi, manevi hazzı, geleceği önemlidir. Yeni bir işe başlamak, mevcut işinizde yükselmek, bulunduğunuz ortamda takdir edilmek için çabalarsınız. Bu Yeniayda işiniz kadar ailevi konular da önem taşır. Sözgelimi bir mirasın paylaşımı, aileyi ilgilendiren bir meselenin çözüme kavuşması mümkündür. Yeniayın yöneticisi Venüsün, Cumartesi günü itibariyle Yengeçte ilerleyişi, huzur ve güvencenin öncelikle kendi içinizde oluşturulmasını sağlayacak. Aşırı duyarlılık yerini kendinizle barışık olmaya, sürekli bir şeyleri kafanıza takmak yerini üretime dönük düşünmeye yöneltecektir. Zaten yararlı olan da budur. Yoksa fazlasıyla hassas oluruz ve dışarıdan kendimizi soyutlarız. Hayaller tabii ki güzeldir. Ancak bu Yeniayda aşırı hayalcilik yerine gerçekleri önemsemek, farkındalık geliştirmek, gizli saklı işler yerine, hakikaten işe yarar bir şeylerle uğraşarak dış dünyada yer almak size fayda sağlayacaktır.

BAŞAK Sevgili Başaklar, 15 Mayıs saat 14:48 itibariyle Boğa burcunda doğacak Yeniay, kazanç ve başarı için odaklanmanızı, yavaş ancak emin adımlarla amacınıza ulaşmayı sağlayıcıdır. Hangi alanda olursa olsun araştırır, okur, bilgilenir ve cesaretle kafanıza koyduğunuzu yaparsınız. Eğitim, iş hayatı ve kazanç elde etmeye yönelik gayet olumlu şekilde sonuçlanır. Yeniayın yöneticisi Venüsün, cumartesi günü Yengeç burcunda ilerlemesi, sosyal hayatla bağımızı maziyle ilişkilendirse de, güvendiğimiz dostlarla olmak, tekrar bir araya gelmek sizi moral olarak canlandıracaktır. Sözgelimi bir grup içinde görev üstlenmek, aile ve çocuklarla ilgili projelerde yer almak, danışmanlık vermek, rehberlik etmek bu Yeniayda etkili uğraşlardır. Uzun zamandır düşündüğünüz bir plan hayata geçirebilir veya farklı bir alan ilginizi çekebilir. Çevre ilişkilerinin etkinliği bu Yeniayda bir hayli önem taşıyor. Bu sayede daha aktif olacak, başkalarına destek vermenin hazzını duyacaksınız. TERAZİ Sevgili Teraziler, 15 Mayıs saat 14:48 itibariyle Boğa burcunda doğacak Yeniay, eş veya farklı bir yerden size ulaşacak paranın işaretçisidir. İsteklerinizi elde etmek için her türlü mücadeleyi vereceksiniz. Çünkü kazanmak, güvende yaşamak, başarılı olmak, başkalarının gözünde güçlü görünmek bu Yeniayın özünde var. Doğaldır ki, hiçbir şeyi şansa bırakmayıp, tuttuğunuzu koparmak için harekete geçeceksiniz. Karşınıza çıkacak engeller olsa bile, siz asla aldırmayacak, ne olursa olsun kazanmaya dönük düşüneceksiniz.

Yeniayın bir başka önemli yanı, yönetici Venüsün-Yengeçteki seyri olacak. Cumartesi günü itibariyle, toplumsal alanda, iş hayatındaki sorumluluklar sizi biraz yorsa da, güvence o denli kıymetli ki, duygularınızın sizi etkilemesine izin vermemek lazım. Madem bu Yeniay, olumlu işaretler taşıyor. O zaman bizim de bu enerjiden yararlanmak için her şeyi kafamıza takmamamız lazım. İşimize sahip çıkarak, bulunduğumuz mevki veya konumu korumak amaçlı hareket edelim. Başkalarından etkilenmeden, kendimize güvenerek kontrolü elimizde tutalım. AKREP Sevgili Akrepler, 15 Mayıs saat 14:48 itibariyle Boğa burcunda doğacak Yeniay, ilişki konularını bir hayli vurgulayıcıdır. Sizin için mevcut beraberliğinizde sevgi, güven, saygı gibi olgular bir hayli önemli olacak. Bu Yeniay bir evlilik kararının göstergesi olabilir. Aile kurmak, ev sahibi olmak, başarılı olmak ve işlerin yolunda gittiğini görmek sizi mutlu edecektir. Bu Yeniayın bir başka olumlu yanı, cumartesi günü itibariyle Venüsün Yengeç burcunda seyrine başlaması. Doğaldır ki bu size insanlarla anlaşmakta, sizi destekleyen kişilerle tanışmakta, duygularınıza hitap eden kişiyle karşılaşmanızda şans verecektir. Hakikaten olumlu bir Yeniay bu. Başka bir çevreye taşınabilirsiniz ancak endişe etmeyiniz. Alışmanız kolay olur. Yıllar önce tanıdığınız birisi tekrar karşınıza çıkabilir. Ancak zaman geçmiştir, o zamanlar yaşananlar unutulmuştur. Fakat bu durum sizi maziye götürür ve heyecanlandırır.

YAY Sevgili Yaylar, 15 Mayıs saat 14:48 itibariyle Boğa burcunda doğacak Yeniay, günlük hayatta, çalışma yaşamında ve uğraştığınız konularda başarılı olmak arzusu ön planda olacaktır. Sizi takdir eden, destekleyen, yaptıklarınızı önemseyen kişilerin varlığı ilerlemenizde etkilidir. Bir proje üzerinde çalışıyor veya uzun zamandır uğraştığınız bir iş olabilir. Bu Yeniayda çok daha hırslı şekilde çalışacak, inceleyecek, kendinizi belki yetersiz bulacak ve eksiklerinizi tamamlamak için mücadele edeceksiniz. Duyarlısınız. Ancak fazla çalışmak, hırs, kimi zaman endişe sizi hasta etmesin. Sağlığınıza önem veriniz. Yeniayın bir başka önemli yanı, yöneten güç Venüsün cumartesi günü Yengeç burcunda ilerlemesi. Bu durum, finansal konularda güvenli, sağlam ve gerçekten inanacağınız kişilerle bağlantı kurmanızı sağlar. Bu partneriniz de olur, iş ortağınız da. Önemli olan, inandığınız değerlere aynı saygıyı göstermesidir. Eğer bir banka kredisi çekmeyi, bir yatırımda bulunmayı düşünüyorsanız uygun faiz oranlarını araştırınız ve güvendiğiniz bankayı, yatırım araçlarınızı tercih ediniz.

OĞLAK Sevgili Oğlaklar, 15 Mayıs saat 14:48 itibariyle Boğa burcunda doğacak Yeniay, moralinizi yükselten, sizi aşkta ve sosyal hayatta destekleyen, başarılı olmanızı sağlayan bir dokunuş ve şanstır. Kendinize özen gösterirsiniz, karşı cins üzerinde etkili olursunuz, girdiğiniz ortamlarda göz doldurursunuz. Aşkı teninizde hissetmenin, sevdiğiniz kişiyle güçlü bir bağ kurmanın işaretçisi olan bu Yeniay sayesinde, Oğlaklar tutkulu bir aşka yelken açarlar. Plan ve projeler başarılı sürdürülür. Yapılan işler başkalarına sunulur, geri dönüşler gayet olumludur. Bu Yeniayda önemli bir nokta, karşıt burcunuzda ilerleyecek Venüs etkisidir. Yeniayın yöneticisi olması nedeniyle, partnerimizin varlığı, ilgisi, ilişkiye kattığı değer gayet önemli oluyor. Zaten Yeniay, bu yöndeki olumlu gelişmeyi işaret ettiği için rahat olalım. Ancak problemli bir ilişki varsa, eş ilgilenmiyorsa, güvenilir davranmıyorsa tabii ki gerçekçi olmanız gerekiyor. KOVA Sevgili Kovalar, 15 Mayıs saat 14:48 itibariyle Boğa burcunda doğacak Yeniay, hedefe odaklı azmin, kararlılığın ve başarılı olmak için kendinize verilen bir söz, bir yemin gibidir. Her ne olursa olsun yaptığınız işe damganızı vurursunuz. Ailenizle olan ilişkiniz, işinizde başarı sizin için olmazsa olmazınızdır. Bu yüzden hırslı ve bir o kadar tutkulu olacaksınız. Bu Yeniayda sizi zorlayan meseleleri yine siz kendi içinizde çözebilecek güçtesiniz. Bazen sessizlik, kimi zaman sevdiklerinizle dertleşmek kaygılarınızı giderecektir.

Özellikle mesleki alanda hırs bir hayli yoğun olacaktır. Bu sizi başkalarıyla karşı karşıya getirmesin. Siz işinize sarılın, başarılı şekilde yapın. Gerisi gelir merak etmeyin. Bu Yeniay, Venüs yönetiminde olduğu için, cumartesi günü Venüsün Yengeçte ilerlemesiyle, çocuk sahibi olmak isteyenler için bir umut taşıyor. Aile sağlığı da aynı şekilde önem taşıyor. Yorgunluk, fazla çalışma veya bazı duygusal sorunlar sizi etkileyebilir. Böyle durumlarda uykunuza, kısa molalar vermeye, stresten uzak durmaya çalışırsak Yeniaydan olumlu yönde yararlanırız. BALIK Sevgili Balıklar, 15 Mayıs saat 14:48 itibariyle Boğa burcunda doğacak Yeniay, yaşadığınız çevrede, yakınlarınızla ilişkinizde sizi olumlu yönde destekleyicidir. Bilgi ve tecrübenizi göstereceğiniz işlere yönelirsiniz ve tabii ki başarılı olursunuz. Finansal anlamda size artı yönde geri dönüş yapacak projelere başlarsınız. Sosyal gruplara katılır, fikirlerinizle, sunduklarınızla ilgi odağı olursunuz. İletişimde boş ve gereksiz konuşmalar yerine, size maddi-manevi anlamda yarar sağlayacak kişilerle bağlantı kurarsınız. Yolculuklar eğitim, iş veya araştırma amaçlı yapılır.