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15 Mayıs 2020 Süper Piyango çekiliş sonuçları sorgula

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.05.2020 22:52 | Son Güncelleme

Süper Piyango oyununun 15 Mayıs 2020 çekilişi yapıldı. Çekilişte 500 bin liralık büyük ikramiye "501969" numaralı bilete isabet etti. İşte MPİ 15 Mayıs 2020 Süper Piyango bilet sorgulama ekranı...

15 Mayıs 2020 Süper Piyango çekiliş sonuçları sorgula

Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünce düzenlenen oyunun çekilişinde 500 bin liralık büyük ikramiye "501969" numaralı bilete isabet etti.

Çekilişte 10 bin liralık ikramiyenin isabet ettiği biletlerin numarası "010483", "019566", "022900", "066078", "182287" olurken, amorti kazanan rakamlar "1" ve "8" olarak belirlendi.

SÜPER PİYANGO BİLET SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

SÜPER PİYANGO NEDİR?

Milli Piyango İdaresi'nin yeni şans oyunu Süper Piyango... Çeyrek, yarım ve tam bilet ayrımı yapılmayan yeni piyango oyununda biletler 3 TL’den satılıyor.

SÜPER PİYANGO NASIL OYNANIR?

Süper Piyango, her gün çekilişi yapılan (ikramiye kazandıran) ve sonuçları günlük ilan edilen bir şans oyunudur. Bilet satışı her gün saat 22:30 'da başlayan ve ertesi gün akşam saat 21:30'da sona eren Süper Piyango oyununda, yine her gün yapılan çekiliş (kura) ile kazananlar belirlenir.

SÜPER PİYANGO ÖZELLİKLERİ

Her gün 1 kişi 500 bin TL’lik büyük ikramiyeyi kazanacak
1 kişi 50 bin TL teselli kazanırken, 3 TL’lik amortiler de olacak
Günün kazananları her gece saat 22:15’te yapılacak olan çekilişle belirlenecek
Biletler sanal olarak satılacak, fiziki bilet satılmayacak
Çeyrek, yarım ve tam bilet uygulaması olmayacak
Tek bilet modelinde satılacak olan biletlerin fiyatı 3 TL olacak
Süper Piyango’da devir olmayacak, ikramiye satılan bilete çıkana kadar çekiliş devam edecek
Süper Piyango 6 top üzerinden çekiliş yapılacak

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