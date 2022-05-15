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15 Mayıs 2022 hava nasıl olacak? Meteoroloji tarih vererek uyardı! Hafta sonu il il hava durumu!

15.05.2022 11:48 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

15 Mayıs 2022 hava nasıl olacak? sorusunun yanıtı ve Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan son dakika hava durumu açıklamasının ayrıntıları Pazar ve Pazartesi günleri Marmara Bölgesi'nde hava kapalı olacak. Meteoroloji Genel Müdürlüğü 15 Mayıs Pazar günü için yağış ve sis uyarısında bulundu. Peki 15 Mayıs 2022 hava nasıl olacak? İşte Meteoroloji'den yapılan son dakika açıklaması ve 15-19 Mayıs hafta sonu il il hava durumu raporu...

15 Mayıs 2022 hava nasıl olacak? Meteoroloji tarih vererek uyardı! Hafta sonu il il hava durumu!

15 Mayıs 2022 Pazar hava nasıl olacak? Bahar havası artık kendisini hissettiriyor. Meteoroloji'den yapılan açıklamaya göre; ülke genelinde hava sıcaklıkları yükseliyor. Fakat bazı illerimizde sağanak yağışın etkili olacak. Pazar ve Pazartesi günleri Marmara Bölgesi'nde hava kapalı olacak. Peki 15 Mayıs 2022 hava nasıl olacak? İstanbul, Ankara, İzmir'de hava durumu nasıl? Meteoroloji'nin son dakika hava durumu tahminleri ile İstanbul, Ankara, İzmir de dahil olmak üzere il il 15 Mayıs hava durumu bilgisine haberimizde yer verdik.

15 MAYIS 2022 PAZAR HAVA NASIL OLACAK?

Meteoroloji'den yapılan açıklama şöyle: Pazar öğle saatlerinden itibaren Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinde (Gümüşhane, Bayburt çevreleri ile Giresun, Trabzon, Artvin ve Rize'nin iç kesimlerinde) görülecek olan sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların yerel kuvvetli (21-50 kg/m2) olması beklendiğinden; sel, su baskını, heyelan, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

Pazar öğle saatlerinden itibaren; Doğu Anadolu'nun kuzey ve batısı ile Bingöl ve Muş çevrelerinde görülecek olan sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların yerel olarak kuvvetli (21-50 kg/m2) olması bekleniyor. Kuvvetli yağışların aralıklarla 16.05.2022 Pazartesi öğle saatlerine kadar etkili olacağı tahmin ediliyor.

Sel, su baskını, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

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hava durumu
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