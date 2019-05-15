15 Mayıs Amerikan Basınından Özetler

New York Times, Amerika ve Çin arasındaki ticaret ve gümrük tarifesi düellosunun sonuçlarıyla ilgili ayrıntılara geniş yer ayırıyor. Gazete, Başkan Trump’ın ek gümrük vergisi uygulamasının ilk başta başka ülkeleri ticaretteki engelleri kaldırmaya zorlamak amacıyla kullandığı bir araç olarak algılandığını kaydediyor. Ancak habere göre uygulama, Amerikan sanayiini koruma altına almak, ithalatı engellemek ve ticaret açığını kapatmak için Amerika’nın kalıcı olarak kullanacağı bir araca dönüşmeye başladı. Trump’ın başkanlık koltuğuna oturmasının üzerinden geçen iki yılı aşkın süre içinde Amerika, gelişmiş ülkeler arasında ek yüksek gümrük tarifesi uygulayan ülke haline geldi. Amerika bu alanda Kanada, Almanya ve Fransa’nın yanı sıra Çin, Rusya ve Türkiye’yi de geride bıraktı. Ticarette yeni yüzleşmelerin yaşanacağı beklentisi ise tarifelerin oranının daha da yükselmesiyle sonuçlanabilir. Öte yandan Başkan Trump, önümüzdeki Cuma gününe kadar, küresel çapta otomotiv ürünlerine ek gümrük vergisi getirme tehdidini hayata geçirip geçirmeme konusunda bir karara varacak. Trump bir yandan da Çin’e yönelik yeni uygulamaların çok iyi sonuçlanacağını, Amerika’nın çok güçlü bir konumda olduğunu ısrarla yineliyor. Trump, dün Beyaz Saray’da, Çin ekonomisine atıfta bulunarak, “Ekonomimiz şahane, onlarınkiyse pek iyi değil. Seçimlerden bu yana trilyonlarca dolar kazanç elde ettik, onlarsa benim seçilmemden bu yana kayba uğradı,” şeklinde konuştu. Ticaretteki anlaşmazlıkları “ufak bir ağız dalaşı” şeklinde tanımayan Trump, mücadeleyi sona erdirmek için acele etmediğini, ancak bir anlaşma olasılığını da gündemde tuttuğunu ima etti. Gazete, Boeing, General Motors, Apple ve Caterpillar gibi imalatı yurtdışında yapan ve yabancı piyasalara erişim talep eden firmaların mevcut ticari anlaşmazlıklardan olumsuz etkilendiğini kaydediyor. Ticaret, Dünya Bankası verilerine göre Amerikan ekonomisinin sadece yüzde 27’sini oluştursa da istihdam ve ekonomik büyüme için hala itici güç sayılıyor.

Washington Post ise Trump Yönetimi’nin İran’a karşı askeri güç kullanma konusunda seçenekleri değerlendirdiğini yazıyor. Habere göre her iki partiden de Kongre üyeleri, Beyaz Saray’ın İran’la Amerika arasındaki gerginliklerin tırmanması konusunda tam olarak bilgilendirilmedikleri şeklinde şikayette bulundu. Yetkililer, seçenekler arasında, İran’ın Amerikan mevzilerine saldırması ya da nükleer silah elde etmeye kalkışması durumunda bölgede şu anda 60 ila 80 bin arasında olan asker sayısını yüz binin üzerine çıkarmak olduğunu söylüyor. Habere göre Başkan Trump, asker sayısının arttırılmasının planlandığı yönündeki haberleri yalanladı ve “Umarım böyle bir plan yapmak zorunda kalmayız ama eğer gerekirse ondan çok daha fazla asker göndeririz,” dedi. İranlı ve Amerikalı yetkililer savaşmak istemediklerini, ancak kışkırtma durumunda askeri güç kullanmaya hazır olduklarını kaydediyor. Öte yandan İran’ın dini lideri Ayetullah Ali Hamaney, Twitter’da paylaştığı bir dizi mesajda, Amerika’nın, İran’la olası bir yüzleşmeden çekilmek zorunda bırakılacağı uyarısında bulundu. Ancak tırmanan gerginlikler, iki tarafın kazara çatışmaya sürükleneceği korkusuna yol açıyor. Bunun nedeni bir nedeni, Amerika’nın müttefiklerine ait gemilerin İran Körfezi yakınlarında saldırıya uğraması, Amerikalı yetkilerinse bunun sorumlusunun İran olabileceğini ima etmesi. Uzmanlar, Amerika ve İran’ın birbirine şüpheyle yaklaşmasının küçük bir olayı çığırından çıkararak daha geniş kapsamlı bir çatışmaya dönüştürme potansiyeli taşıdığını kaydediyor.