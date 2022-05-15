HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Gündem
  4. 15 Mayıs Pazar Şans Topu çekilişi sonuçları açıklandı mı? İşte 15 Mayıs 2022 Şans Topu sonuçları sorgulama ekranı...

15 Mayıs Pazar Şans Topu çekilişi sonuçları açıklandı mı? İşte 15 Mayıs 2022 Şans Topu sonuçları sorgulama ekranı...

15.05.2022 18:08 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Milli Piyango severler tarafından ilgiyle takip edilen Şans Topu çekilişi için geri sayım sürüyor. 15 Mayıs Pazar günü haftanın son Şans Topu çekilişi bu akşam yapılacak. Son yapılan son çekiliş sonucu 5+1 kazanan 2 kişi 1.017.834,30 TL kazanmıştı. Peki 15 Mayıs 2022 Pazar Şans Topu çekilişi sonuçları belli oldu mu? İşte 15 Mayıs Şans Topu sonuçları sorgulama ekranı...

15 Mayıs Pazar Şans Topu çekilişi sonuçları açıklandı mı? İşte 15 Mayıs 2022 Şans Topu sonuçları sorgulama ekranı...

Şans Topu çekilişi sonuçları vatandaşlar tarafından merak edilip araştırılırken, büyük çekiliş için geri sayım sürüyor. Bir önceki çekiliş Çarşamba günü gerçekleştirilmişti. 15 Mayıs gününde, haftanın son Şans Topu çekilişi ise bu akşam yapılacak. Peki 15 Mayıs Şans Topu çekilişi sonuçları belli oldu mu?

15 MAYIS PAZAR ŞANS TOPU ÇEKİLİŞİ SONUÇLARI BELLİ OLDU MU?

Şans oyunu severler tarafından ilgiyle takip edilmekte olan ve haftanın 2 günü gerçekleşen 15 Mayıs Şans Topu çekilişi bu akşam yapılacak. Bir önceki çekiliş Çarşamba günü yapılmıştı.

Bugün 8 Mayıs tarihli çekilişin şanslı numaraları saat 20:00'dan sonra belli olacak. Sonuçların açıklanmasının ardından Milli Piyango'nun resmi sitesi üzerinden ilan edilmesi bekleniyor. Yapılan son çekiliş sonucu 5+1 kazanan 2 kişi 1.017.834,30 TL kazanmıştı.

8 Mayıs Şans Topu çekilişi sonuçları detaylarına aşağıdaki link üzerinden sonuçlara erişim sağlayabilirsiniz: https://www.millipiyangoonline.com/sans-topu/cekilis-sonuclari.65.2021

MİLLİ PİYANGO ŞANS TOPU NASIL OYNANIR?

Şans Topu oyununda bir kolonun üst bölümünde 34, alt bölümünde 14 numara yer almaktadır. 34 numara arasından 5 tanesi, 14 numara arasından ise 1 tanesi işaretlenmektedir. Sevilen oyunda bir ya da birden fazla kolon da oynanabilmekte. Tek kolon ücreti de 2 TL'dir.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
İran'ın oyunu ifşa oldu! Sınırı böyle geçmişler: 'Bize telleri gösterip...'İran'ın oyunu ifşa oldu! Sınırı böyle geçmişler: 'Bize telleri gösterip...'
2 yaşındaki bebeğini öldüren annenin ifadesi kan dondurdu!2 yaşındaki bebeğini öldüren annenin ifadesi kan dondurdu!
AFAD duyurdu! İzmir'de korkutan depremAFAD duyurdu! İzmir'de korkutan deprem
Anahtar Kelimeler:
Milli Piyango

En Çok Okunan Haberler

Bakan Nebati'den bomba Güldür Güldür kararı

Bakan Nebati'den bomba Güldür Güldür kararı

Rusya 'vururuz' demişti! Finlandiya'dan flaş NATO kararı

Rusya 'vururuz' demişti! Finlandiya'dan flaş NATO kararı

Oğullarının sevgilisi olay oldu! "Annesinin aynısı"

Oğullarının sevgilisi olay oldu! "Annesinin aynısı"

Eşine ve öz kardeşine kurşun yağdırdı! 'Birlikte kaçacaklardı'

Eşine ve öz kardeşine kurşun yağdırdı! 'Birlikte kaçacaklardı'

İsveç'ten flaş açıklama! 'Türkiye ile anlaşamadık'

İsveç'ten flaş açıklama! 'Türkiye ile anlaşamadık'

Mars'taki "gizemli kapı" dünyayı salladı! İşte arkasındaki gerçek

Mars'taki "gizemli kapı" dünyayı salladı! İşte arkasındaki gerçek

İlginizi Çekebilir

Tek tek inceledi! “Küçük olma nedeni...”

Tek tek inceledi! “Küçük olma nedeni...”

Önce hastanelik etti! Dayanamadı hastaneye götürdü

Önce hastanelik etti! Dayanamadı hastaneye götürdü

Acun Ilıcalı'nın çok konuşulan hem spor hem şık saatine alternatif öneriler

Acun Ilıcalı'nın çok konuşulan hem spor hem şık saatine alternatif öneriler

Her satırı kan dondurdu! Elektrikli testereyle parçalara ayırdı

Her satırı kan dondurdu! Elektrikli testereyle parçalara ayırdı

Güneş kremi hakkında inanmayı bırakmanız gereken efsaneler

Güneş kremi hakkında inanmayı bırakmanız gereken efsaneler

Ünlülerin yıllardır kullanmayı bırakamadığı parfümler ve alternatif önerileri

Ünlülerin yıllardır kullanmayı bırakamadığı parfümler ve alternatif önerileri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.