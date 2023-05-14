15 MAYIS PAZARTESİ OKULLAR TATİL Mİ? Yarın okullar var mı, resmi tatil mi? MEB açıkladı!

15 Mayıs tatil mi, sorusu bugün okullarda oy kullanma işleminin başlamasıyla merak konusu oldu. Bilindiği üzere 14 Mayıs Pazar günü 81 ildeki okullarda oy kullanılıyor. Seçimin ertesi günü olan 15 Mayıs günü için Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer'den tatil açıklaması geldi. Böylelikle 15 Mayıs Pazartesi gününün resmi tatil olup olmadığına ilişkin sorular netlik kazandı. Seçimlerin gerçekleşeceği 14 Mayıs genel seçim gününden sonra, okulların 15 Mayıs'ta tatil olacağı açıklandı.

15 MAYIS PAZARTESİ OKULLAR TATİL Mİ?

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, 7 Mayıs Pazar günü 24 TV'de gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu. Bakan Özer, "Seçimden sonra eğitime 1 gün ara vereceğiz." açıklamasında bulundu.

OY KULLANMAK İÇİN GEÇERLİ BELGELER

Türkiye Cumhuriyeti kimlik kartı,

Geçici kimlik belgesi,

Nüfus cüzdanı,

Resmî dairelerce verilen soğuk damgalı kimlik kartı,

Pasaport,

Evlenme cüzdanı,

Askerlik belgesi,

Sürücü belgesi,

Hakim ve savcılar ile yüksek yargı organı mensuplarına verilen mesleki kimlik kartı,

Avukat, noter ve askerî kimlik kartı gibi kimliğini tereddütsüz ortaya koyan resimli, resmi nitelikteki belgeler.



