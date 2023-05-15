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15 Mayıs sağlık ocağı açık mı? Bugün sağlık ocakları çalışıyor mu? 15 Mayıs 2023 aile hekimleri, hastaneler ve eczanelerde son durum

15.05.2023 13:57 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

15 Mayıs Pazartesi günü sağlık ocaklarının açık mı, kapalı mı olduğu merak ediliyor. Heyecanla beklenilen 14 Mayıs seçimlerinde tüm Türkiye sandık başına giderek oy kullandı. Seçimlerin ardından vatandaşlar resmi tatile yönelik arama motorlarında yaptıkları sorgulamalara hız verdiler. Peki, 15 Mayıs sağlık ocağı açık mı? Bugün sağlık ocakları çalışıyor mu? İşte, 15 Mayıs 2023 aile hekimleri, hastaneler ve eczanelerde son durum...

15 Mayıs sağlık ocağı açık mı? Bugün sağlık ocakları çalışıyor mu? 15 Mayıs 2023 aile hekimleri, hastaneler ve eczanelerde son durum

15 Mayıs'ta sağlık ocakları çalışıyor mu, sorusunun yanıtı merak konusu oldu. Bilindiği üzere 14 Mayıs Pazar günü 81 ilde oy kullandı. Seçimin ertesi günü olan 15 Mayıs günü sağlık ocağına gitmek isteyen vatandaşlar hizmet saatlerine ilişkin sorgulamalarına hız verdiler. 15 Mayıs günü resmi tatil değildir ve bu tarihte tüm kamu kurumu ve iş yerleri açıktır.

15 MAYIS SAĞLIK OCAĞI AÇIK MI?

Sağlık ocakları,15 Mayıs Pazartesi günü açıktır.

15 MAYIS HASTANE VE ECZANELER AÇIK MI?

Bugün eczaneler, aile hekimliği hizmet verecek.

15 Mayıs Pazartesi günü, okullar haricindeki tüm kamu kurumları ve çalışanları verdikleri hizmeti sürdürecekler.

15 MAYIS PAZARTESİ OKULLAR TATİL Mİ?

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, 7 Mayıs Pazar günü 24 TV'de gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu. Bakan Özer, "Seçimden sonra eğitime 1 gün ara vereceğiz." açıklamasında bulundu.

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