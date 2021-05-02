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15 Mayıs'tan itibaren geçerli olacak! İşte Türkiye’ye seyahatlerde PCR testi istenmeyecek ülkeler

02.05.2021 13:04 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Koronavirüs önlemleri kapsamında Türkiye'ye girişlerde uygulanan PCR testi zorunluluğu, 15 Mayıs itibarıyla başta İngiltere, Çin, İsrail ve Japonya olmak üzere toplam 15 ülkeden gelen yolculardan istenmeyecek.

15 Mayıs'tan itibaren geçerli olacak! İşte Türkiye’ye seyahatlerde PCR testi istenmeyecek ülkeler

Koronavirüs önlemleri kapsamında yurt dışından Türkiye’ye gelen yolculara son 72 saat içerisinde negatif PCR testi zorunluluğu uygulanıyor. 15 Mayıs’tan itibaren 15 ülkeden gelecek yolculara yönelik PCR testi zorunluluğu kaldırılacak.

Konuya ilişkin Türk Hava Yolları’nın resmi internet sitesinden yolculara yönelik yayınlanan Türkiye’ye seyahat konusundaki bilgilendirme metninde, “Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü tarafından yayımlanan kurallara istinaden Türkiye’ye gerçekleştirilecek seyahatler için bazı kurallar uygulanmaktadır. 30 Aralık 2020 itibarıyla Türkiye'ye gelen 6 yaş ve üzeri yolcuların (denizci, transit yolcu hariç) planlanan kalkış saatinden önceki 72 saat içerisinde numune vererek alacakları negatif PCR test (nükleik asit testi olmalıdır) belgelerini uçuştan önce ibraz etmeleri gerekmektedir. 15 Mayıs 2021 tarihinden itibaren Hong Kong, Çin, Tayvan, Vietnam, Avustralya, Yeni Zelanda, Singapur, Tayland, Güney Kore, İsrail, Japonya, Birleşik Krallık, Letonya, Lüksemburg, Ukrayna ve Estonya’dan Türkiye’ye gelen kişilerin Türkiye'ye girişlerinde PCR testi talep edilmeyecektir” açıklamasına yer verildi.

Halihazırda diğer ülkelerden Türkiye’ye gelecek yolcuların negatif PCR testi sonucu ibraz etme zorunluluğu ise 31 Mayıs tarihine kadar devam ediyor.

Kaynak: İHA

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